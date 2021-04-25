بعد أثارته للجدل فى «لعبة نيوتن».. كل ما تريد معرفته عن «عسل نحل الأفيون»

أثار مسلسل لعبة نيوتن فى حلقاتها الأخيرة الجدل، بعدما تم استخدام النحل ف إنتاج ما يسمى بـ"عسل الأفيون"، الأمر الذى آثار استغراب الكثير من متابعي المسلسل الذي يخوض السباق الرمضاني.

وتضمنت الحلقات الأخيرة من مسلسل لعبة نيوتن، تلقى مربي النحل حازم، والذي يقوم بدوره الفنان محمد ممدوح، عرض من رجل الأعمال بدر والذي يقوم بدوره الفنان سيد رجب، ليربي سرب نحل جديد بجوار صوبة يمتلكها لزراعة نبات الخشخاش، ويبرر هذا بأن العسل الناتج عن رحيق الخشخاش لاستخدامه الشخصي هو وأصدقائه.

لقطة من المسلسل

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي.

مسلسل لعبة نيوتن

"مش جديد".. بلاد تسمح بإنتاج عسل نحل الأفيون

عسل نحل الأفيون، عبارة عن ترك عدد من النحل في أحد المزارع الخاصة بزراعة زهرة الخشخاش، حيث يتغذى على رحيقها، وبالتالي ينتج العسل محمل بالمخدر، حيث يعتبر من أغلى الأنواع لعسل النحل.

وهناك الكثير من البلاد التي تسمح بإنتاج عسل نحل الأفيون، لعل أشهرها دول أمريكا الجنوبية مثل كولومبيا والبرازيل، بالإضافة إلى بعض المزارع الخاصة في الولايات المتحدة والهند.

"عسل الأفيون ما له وما عليه"

بعد إذاعة الحلقات الخاصة بمسلسل لعبة نيوتن، تصدر "عسل الأفيون" محركات البحث الاجتماعي للتعرف على فوائده وأسعاره التي تخطت حاجز الـ6250 جنيها للكيلو الواحد.

فوائد "عسل الأفيون"



يستخدم في علاج فقر الدم المعروف بالأنيميا لأنه يساعد على تكوين خلايا الدم، بالإضافة إلى أنه يساعد في تقوية المناعة.

كما أنه يستخدم أيضًا في علاج ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى حماية القلب من الأمراض، وتنظيم عملية الهضم والتمثيل الغذائي في الجسم.

والكثير من الدراسات أثبتت فعالية عسل الأفيون في علاج الاكتئاب، بالإضافة إلى استخدمه كمستحضر تجميل يساهم في تحسين صحة الشعر والبشرة.



أضرار "عسل الأفيون"



نوهت الكثير من الأبحاث أن الإفراط في تناول عسل الأفيون يساهم بشكل كبير في إصابتك بالإدمان للمادة المخدرة، بالإضافة إلى زيادة فرص الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي.

ويعتبر التهاب البنكرياس والمعدة، من الأضرار التي يسببها عسل الأفيون، بالإضافة إلى مشاكل بالجهاز التناسلي، وزيادة فرص تكون الحصوات.