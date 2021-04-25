الأحد 25 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع ضحايا حريق مستشفى بغداد لـ15 قتيلًا وعشرات المصابين

ضحايا حريق مستشفى
ضحايا حريق مستشفى بغداد

أكدت مصادر طبية عراقية، السبت، ارتفاع عدد قتلى مستشفى ابن الخطيب في بغداد إلى 15 شخصًا جراء حادث بالمستشفى.

 

وأوضحت المصادر ذاتها أن انفجار إسطوانة غاز في المستشفى في بغداد ما  أدى لمقتل وإصابة 41 شخصاً حتى الآن.

 

وما زالت عمليات الانقاذ مستمرة وسط تصاعد كثيف للنيران بالمستشفى ومخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا.

العراق يتصدر الدول العربية بإصابات كورونا

وتصدر العراق قائمة أكثر الدول في العالم العربي، تضررا من فيروس كورونا حيث تجاوزت الإصابات عتبة المليون إصابة، وسط تفش للوباء في العراق وانتقادات شديدة للحكومة لفشلها في مواجهة الوباء.

 

وقالت مصادر عراقية ان وتيرة اقبال المواطنين على التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا بطيئة جدا، وسط تصاعد مذهل في أعداد الإصابات والوفيات بسبب تردي البنية الصحية التحتية وعدم مواكبتها للتطور في مجالات علوم الطب.

 

وقال مسؤول صحي عراقي ان ارتفاع عدد الإصابات بكورونا المستجد في العراق، يعود لعدد سكانه الكبير والمقدر بنحو 40 مليون نسمة، بجانب وجود عمليات اختلاط وتواصل مجتمعيان كبيران، وعدم مراعاة لإرشادات وإجراءات السلامة والصحة العامة، والتباعد الاجتماعي كما يجب، في ظل تفشي الوباء، فضلا عن عامل السياحة الدينية الواسعة فيه، بفعل كثرة الأماكن والعتبات والمزارات الدينية في البلاد، وذلك حسب قناة "سكاي نيوز".

 

وأشار المصدر ذاته الى ان المنافذ والمعابر الحدودية البرية والجوية العراقية، خاصة مع إيران وتركيا مفتوحة رغم إغلاقها جزئيا أحيانا.

 

وأعلنت وزارة الصحة، العراقية اليوم أن الكوادر الطبية سجلت 6967 حالة إصابة جديدة ب‍الفيروس، مقابل تماثل 6959 حالة للشفاء، و43 حالة وفاة في عموم البلاد، فيما بلغ عدد الملقحين التراكمي 298377 شخصًا.


كما سجل إقليم كردستان،  تراجعًا ملحوظًا في عدد اصابات كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث تم تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

بغداد العراق كورونا ابن الخطيب ضحايا كورونا

الأكثر قراءة

انفصال عربة قطار أبوقير بمحطة المعمورة فى الإسكندرية (صور)

السيسي: الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفا صعبة مثل مصر

«الكفن أمام القبر».. الباز يوجه رسالة لمحمد رمضان بعد وفاة أشرف أبو اليسر

الرئيس السيسي يبحث مع الشيخ محمد بن زايد ملف سد النهضة

وزيرة الصحة: زيادات كبيرة في أعداد إصابات كورونا.. و47% من أسرّة الرعاية شاغرة

وكيل محمود علاء ينفي رحيله عن الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر تكتب: «القاهرة: كابول».. عن الموهبة والإتقان

ماجد حبته

الدفاعات «الورقية» الإسرائيلية

مؤمن المحمدي

الشعب يريد يفهم يا عميد

خالد الطوخي

خالد الطوخى يكتب: خروج مصر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية.. إنجاز يستحق الإشادة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يدعو إلى الهدوء بعد مواجهات واسعة في القدس

«التعاون الإسلامي» تؤكد موقفها الداعم للانتخابات الفلسطينية

المنسق الأممي بالشرق الأوسط: نعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع بالقدس وغزة