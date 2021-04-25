ارتفاع ضحايا حريق مستشفى بغداد لـ15 قتيلًا وعشرات المصابين

أكدت مصادر طبية عراقية، السبت، ارتفاع عدد قتلى مستشفى ابن الخطيب في بغداد إلى 15 شخصًا جراء حادث بالمستشفى.

وأوضحت المصادر ذاتها أن انفجار إسطوانة غاز في المستشفى في بغداد ما أدى لمقتل وإصابة 41 شخصاً حتى الآن.

وما زالت عمليات الانقاذ مستمرة وسط تصاعد كثيف للنيران بالمستشفى ومخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا.

العراق يتصدر الدول العربية بإصابات كورونا

وتصدر العراق قائمة أكثر الدول في العالم العربي، تضررا من فيروس كورونا حيث تجاوزت الإصابات عتبة المليون إصابة، وسط تفش للوباء في العراق وانتقادات شديدة للحكومة لفشلها في مواجهة الوباء.

وقالت مصادر عراقية ان وتيرة اقبال المواطنين على التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا بطيئة جدا، وسط تصاعد مذهل في أعداد الإصابات والوفيات بسبب تردي البنية الصحية التحتية وعدم مواكبتها للتطور في مجالات علوم الطب.

وقال مسؤول صحي عراقي ان ارتفاع عدد الإصابات بكورونا المستجد في العراق، يعود لعدد سكانه الكبير والمقدر بنحو 40 مليون نسمة، بجانب وجود عمليات اختلاط وتواصل مجتمعيان كبيران، وعدم مراعاة لإرشادات وإجراءات السلامة والصحة العامة، والتباعد الاجتماعي كما يجب، في ظل تفشي الوباء، فضلا عن عامل السياحة الدينية الواسعة فيه، بفعل كثرة الأماكن والعتبات والمزارات الدينية في البلاد، وذلك حسب قناة "سكاي نيوز".

وأشار المصدر ذاته الى ان المنافذ والمعابر الحدودية البرية والجوية العراقية، خاصة مع إيران وتركيا مفتوحة رغم إغلاقها جزئيا أحيانا.

وأعلنت وزارة الصحة، العراقية اليوم أن الكوادر الطبية سجلت 6967 حالة إصابة جديدة ب‍الفيروس، مقابل تماثل 6959 حالة للشفاء، و43 حالة وفاة في عموم البلاد، فيما بلغ عدد الملقحين التراكمي 298377 شخصًا.



كما سجل إقليم كردستان، تراجعًا ملحوظًا في عدد اصابات كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث تم تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.