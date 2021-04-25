الأحد 25 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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عالم

بن زايد: بحثت مع الرئيس السيسي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي وولي عهد أبوظبي

قال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن لقاؤه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، شهد مباحثات ثنائية حول العلاقات الاستراتيجة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية. 

وكتب بن زايد، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر: "التقيت أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة.. بحثنا العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين بلدينا الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.. وتبادلنا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك بشأنها بما يخدم أمن منطقتنا العربية واستقرارها ومصالح شعوبها".

واستقبل  الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الرئيس رحب بالشيخ محمد بن زايد في بلده الثاني مصر، متقدمًا بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وأكد على التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادًة وشعبًا لدولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وعمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والإمارات.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية؛ أشار الرئيس إلى حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

محمد بن زايد
محمد بن زايد
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محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الرئيس عبدالفتاح السيسي الإمارات مصر

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