الإحصاء: الإسكندرية والسويس تتصدران المنافذ الحدودية الأعلى عبورا للصادرات المصرية

سجلت المنافذ الحدودية المصرية تذبذبًا فى نشاطها التجارى مطلع العام الحالى 2021؛ لاسيما فى معدلات عبور الصادرات المصرية خلالها فى الفترة ذاتها، إذ أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن المطارات جاءت فى المرتبة الأولى بين المنافذ الحدودية الأعلى مرورًا للصادرات المصرية بقيمة 534.7 مليون دولار مطلع العام الحالى 2021 مقابل 627.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 93 مليون دولار.



وأضاف تقرير جهاز الإحصاء، أن ميناء الإسكندرية جاء فى المرتبة الثانية بين المنافذ الحدودية الأعلى مرورًا للصادرات المصرية بقيمة 640.6 مليون دولار خلال نطلع العام الحالى 2021 مقابل 617.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 23.1 مليون دولار خلال عام، وجاء فى مرتبة لاحقة ميناء السويس بصادرات بلغت قيمتها 458.4 مليون دولار مطلع العام الحالى 2021 مقابل 661.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 20.3 مليون دولار خلال عام.



وأشار تقريرجهاز الإحصاء إلى أن الصادرات المصرية عبر ميناء دمياط بلغت 178.8 مليون دولار مطلع العام الحالى 2021 مقابل 167 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 11.9 مليون دولار خلال عام، كما بلغت الصادرات المصرية عبر ميناء الدخيلة 178.3 مليون دولار مطلع العام الحالى 2021 مقابل 148.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 30.2 مليون دولار خلا ل عام.



يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.