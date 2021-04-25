مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وشبان فلسطينيين

اندلعت مواجهات، مساء السبت، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المواطنين الفلسطينيين بعدد من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة اعتراضا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مواجهات عنيفة دارت في نقطتين ببلدة الطور بالقدس المحتلة، بين جنود الاحتلال الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين الغاضبين ردا على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المقدسيين وممتلكاتهم ،حيث تخللها إطلاق الاحتلال قنابل الصوت الحارقة والغازية والرصاص المطاطي صوب الشبان.

وفي نابلس شمال الضفة الغربية، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية دير شرف غرب نابلس، جراء الغاز المسيل للدموع، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلا خلال تواجده في محله التجاري.

وفي جنين شمال الضفة، أصيب شاب بالرصاص الحي، وآخر بقنبلة غاز بوجهه، خلال مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المتظاهرين، الذين خرجوا نصرة للقدس والأقصى.

وفي طولكرم شمال الضفة، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المتظاهرين، في محيط مصانع غاشوري الاسرائيلية غرب مدينة طولكرم

الذين خرجوا نصرة للقدس والأقصى.

وفي سياق آخر، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المواطنين المقدسيين الذين أدوا صلاة التراويح في محيط باب العامود أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس استجابة لدعوات شبابية ردا على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المقدسيين.

وقام المئات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، بطرد المقدسيين من ساحات وأدراج باب العامود وهاجموهم بشكل عنيف، وأطلقوا قنابل الغاز السام والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي تجاه المتواجدين في باب العامود ومحيطه ولاحقوهم بمساعدة شرطة الخيالة التي قامت بالاعتداء على المواطنين بشكل عنيف.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب منصور محمود (26 عاما) وهو مسؤول الشبيبة الفتحاوية في بلدة العيسوية خلال تواجده في باب العامود، وسط تواجد عدد كبير من قوات الاحتلال.

وانطلقت مسيرات عفوية تضامنية في كل المدن والمخيمات في قطاع غزة، والتي شارك فيها آلاف المواطنين من مختلف الفئات العمرية، دعماً ونصرةً للمسجد الأقصى والقدس المحتلة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن استمرار المسيرات الجماهيرية الغاضبة في القطاع لليوم الثاني على التوالي يأتي اعتراضا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسيين والمسجد الأقصى المبارك، حيث تم رفع أعلام فلسطين ولافتات تؤكد على أن الشعب الفلسطيني موحد في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.