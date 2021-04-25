الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة 12.. دينا الشربينى على أعتاب حبل المشنقة فى «قصر النيل»

دينا الشربيني
دينا الشربيني

كشفت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل قصر النيل، عن محاولات المقدم خالد نوح (أحمد مجدي) الإيقاع بـكاميليا (دينا الشربيني) والقبض عليها بتهمة قتل منصور السيوفي (صبري فواز) ليلجأ إلى التحقيق مع منير (عمرو السعيد) والضغط عليه للاعتراف بمكانها، ولكنه ينكر معرفته بأي شيء، ولكنه يتمكن من التواصل معها عن طريق إرسال إحدى صديقاته إليها ليخبرها بأن عليها الهرب والسفر خارج مصر، وأنه سيساعدها في ذلك.

ومع الوحدة التي تعيشها كاميليا، بدأت في التفكير في كل ما حدث، وكيف يتتجنّب شرور عايدة وعائلة السيوفي، خاصةً وهي أصبحت قريبة أكثر من أي وقتٍ مضي من حبل المشنقة، فهل ستنصت لأخيها وتهرب خارج مصر، أم مازالت تفكر في الانتقام؟

كما تمكّن خالد نوح من العثور على الصناديق الذهبية التي خبئها ممدوح (محمود البزاوي)، وذلك بعدما ذهب إليه في البلدة ليحقق معه بشأن اختفاء كامليا، ولكن استطاع الإيقاع بأحد أقاربه والذي اعترف بمكان الصناديق الذهبية، فهل نجح أخيرًا خالد نوح من العثور على ثروة فهمي السيوفي (تامر ضيائي).

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

دينا الشربيني صبري فواز احمد مجدي ريهام عبد الغفور مسلسل قصر النيل

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