الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة 12 من مسلسل هجمة مرتدة.. أحمد عز ينجح في مهمته الجديدة

هجمة مرتدة
هجمة مرتدة

شهدت الحلقة 12 من مسلسل هجمة مرتدة عدد من الأمور المثيرة أهمها نجاح الفنان أحمد عز في مهمته الجديدة، حيث بدأت الحلقة 12 من مسلسل هجمة مرتدة بتجهيز سيف الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد عز لمهمة جديدة من خلال ارتداء بدلة جديدة لحضور أحد الاحتفالات وطلب تصوير شيء ما.

الحلقة 12 من مسلسل هجمة مرتدة

قدمت الحلقة 12 من مسلسل هجمة مرتدة الكثير من الأمور، بداية من تسليم مينا الذي يقدم دوره الفنان محمد جمعة للفنان نضال الشافعي لإعادة تدريبه من جديد ولكنه يطلب منه شيء ما وينجح في جزء منه ويفشل في جزء من الاختبار ويقرر وضعه تحت التدريب المكثف، يطلب فاروق السوهاجي من أحمد عز التوجه إلى إحدى الحفلات للقيام بمهمة هي الفرصة الأخيرة له في حالة فشل لن يتمم عمله مع المخابرات.

يتم توجيه الفنان أحمد عز خلال الحلقة 12 من مسلسل هجمة مرتدة إلى إحدى الحفلات ويطلب منه متابعة شخصية مهمة ستقوم بعمل مزاد سري على آثار مهربة ويطلب منه تصويرهم وتحديد عدة أمور خلال الحفل وبالفعل يقوم بعدة أمور داخل الحفل ويصورهم أثناء التسليم ولكن في النهاية يفاجئ بدخول الشرطة إلى موقع التسليم في صدمة كبيرة لديه لأنه لم يكن يعرف الترتيب على الإطلاق وعرف أنه كان في اختبار فقط وتم الترتيب مع الجهات الأمنية للقبض عليهم، بينما شكت دينا في ماركو نظرا لتضارب معلوماته حول الجامعة التي درس فيها ويسافر ماركو قبل ميعاده.

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

مسلسل هجمة مرتدة من المسلسلات الضخمة هذا العام حيث يشارك فيه عدد كبير من النجوم المميزين على رأسهم النجم أحمد عز، والنجمة التونسية هند صبري، وبمشاركة خاصة من الفنانة الكبيرة ماجدة زكي، والنجم الكبير صلاح عبد الله والنجم هشام سليم، والفنان نضال الشافعي، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، وندا موسى وخالد أنور، فيدرا ونور محمود، محمد جمعة، يوسف عثمان، ومحمود البزاوي، محمد عادل،  وهاجر الشرنوبي، مايان السيد. 

 

يذكر أن  مسلسل “هجمة مرتدة” من تأليف السيناريست باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي والمتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض يوميًا على دي إم سي في العاشرة والربع مساءً وبعدها على دي إم سي دراما 4 مرات يوما.

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