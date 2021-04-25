سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد الموافق 25-4-2021

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن أسعار اليورو الأوروبي اليوم الأحد الموافق 25-4-2021، لذلك نستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات والتفاصيل عن أخر التطورات والتحديثات عن حالة أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنية المصري في البنوك المصرية، بحسب السعر المصرفي.

ولديكم خلال التقرير أسعار اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في العديد من البنوك المصرية العاملة في جمهورية مصر العربية، وهي "البنك الأهلى المصري، والبنك التجارى الدولي، والبنك المركزي المصري، وبنك مصر".

سعر اليورو الأوروبي اليوم الاحد الموافق 25-4-2021

نقدم لكم تقرير يومي عن حالة سعر اليورو الأوروبي وفقا لأخر التحديثات في السوق المصرفي المصري، وخلال التقرير التالي أسعار اليورو الأوروبي اليوم الأحد الموافق 25-4-2021، كما هو موضح بالأتي:

سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلى المصري اليوم

وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، اليوم الاحد الموافق 25-4-2021، في البنك الأهلى المصري "الحكومي"، عند الشراء 18.7367 جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع 18.9604 جنيه مصرى.

سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib اليوم

بلغ سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، اليوم الاحد الموافق 25-4-2021، في البنك التجاري الدولي cib، عند الشراء 18.7919 جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع 18.9845 جنيه مصرى.

سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر اليوم

سجل اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، اليوم الاحد الموافق 25-4-2021، في بنك مصر "الحكومي"، عند الشراء 18.7523 جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع 18.9478 جنيه مصرى.

سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري اليوم

وصل اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، اليوم الاحد الموافق 25-4-2021، في البنك المركزي المصري، عند الشراء 18.8216 جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع 18.9723 جنيه مصرى.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة التفاصيل عن اسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك العاملة في مصر، وفقا لأخر التحديثات في البنوك المصرية، ونستعرض لكم تقرير يومي عن أخر تطورات حالة العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، في البنوك التالية ""البنك الأهلى المصري، والبنك التجارى الدولي، والبنك المركزي المصري، وبنك مصر".