الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

895 إصابة جديدة بكورونا في قبرص

كورونا في قبرص
كورونا في قبرص

أعلنت وزارة الصحة القبرصية اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة واحدة و895 إصابة بفيروس كورونا على مستوى قبرص خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما نقلت صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية عن الوزارة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في قبرص منذ بداية تفشي الوباء إلى 298 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 61 ألفا و576 إصابة.

أعراض الإصابة بكورونا

يذكر أن الأعراض الشائعة لمرضي كورونا تتضمن الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الصحة القبرصية قبرص كورونا فيروس كورونا كوفيد-19

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