نائب محافظ المنيا يشهد تجهيز 6 آلاف كرتونة بحملة «إفطار صائم»

نائب محافظ المنيا يشهد تجهيز 6 آلاف كرتونة بحملة «إفطار صائم»
كلف اللواء أسامة القاضي، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة فعاليات تعبئة وتجهيز 6 آلاف كرتونة مواد غذائية، ضمن حملة مؤسسة مصر الخير «إفطار صائم»، تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بـ 90 قرية بجميع مراكز المحافظة، وذلك بمشاركة 17 جمعية أهلية شريكة، و220 متطوعًا من الشباب، بالمدرسة الفندقية بمدينة المنيا، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
شارك في الفعاليات، المهندس محمد عمر مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمنيا، وصفوت الجارح، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور على عبد السلام، مدير الإدارة التعليمية، وهدى على، ممثل فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا.
وأشاد نائب المحافظ، بجهود مؤسسة “مصر الخير” للمشاركة في رفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، من خلال المساعدات المادية والعينية والمشروعات التنموية التي تنفذها المؤسسة بقرى ومراكز المحافظة، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما نقل "أبو زيد"، تحيات وشكر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للقائمين على العمل والشباب المتطوع في تلك الحملة، والذين يعملون بجد وتفاني في تجهيز وتعبئة المواد الغذائية، مناشدًا جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات المجتمعية، والتي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع المحافظة.
يذكر أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كان قد تفقد مشروع "قدرة الخير" للفول المدمس، خلال شهر رمضان الكريم، بأرض المولد بحي جنوب المدينة، والمجهز بـ 40 قدرة فول، توزع مجانًا يوميًا طوال الشهر الكريم للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، في جميع أحياء مدينة المنيا.
وقال المحافظ إن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، للاهتمام بتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة خلال أيام الشهر المبارك.