نائب محافظ المنيا يشهد تجهيز 6 آلاف كرتونة بحملة «إفطار صائم»

كلف اللواء أسامة القاضي، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة فعاليات تعبئة وتجهيز 6 آلاف كرتونة مواد غذائية، ضمن حملة مؤسسة مصر الخير «إفطار صائم»، تمهيدا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بـ 90 قرية بجميع مراكز المحافظة، وذلك بمشاركة 17 جمعية أهلية شريكة، و220 متطوعًا من الشباب، بالمدرسة الفندقية بمدينة المنيا، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

شارك في الفعاليات، المهندس محمد عمر مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمنيا، وصفوت الجارح، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور على عبد السلام، مدير الإدارة التعليمية، وهدى على، ممثل فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا.

وأشاد نائب المحافظ، بجهود مؤسسة “مصر الخير” للمشاركة في رفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، من خلال المساعدات المادية والعينية والمشروعات التنموية التي تنفذها المؤسسة بقرى ومراكز المحافظة، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما نقل "أبو زيد"، تحيات وشكر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للقائمين على العمل والشباب المتطوع في تلك الحملة، والذين يعملون بجد وتفاني في تجهيز وتعبئة المواد الغذائية، مناشدًا جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات المجتمعية، والتي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع المحافظة.

يذكر أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كان قد تفقد مشروع "قدرة الخير" للفول المدمس، خلال شهر رمضان الكريم، بأرض المولد بحي جنوب المدينة، والمجهز بـ 40 قدرة فول، توزع مجانًا يوميًا طوال الشهر الكريم للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، في جميع أحياء مدينة المنيا.

وقال المحافظ إن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، للاهتمام بتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة خلال أيام الشهر المبارك.

تجهيزات حملة أفطار صائم

تجهيزات حملة أفطار صائم

تجهيزات حملة أفطار صائم

تجهيزات حملة أفطار صائم

تجهيزات حملة أفطار صائم