الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة شخص وإصابة 11 في حريق بمستشفى جنوب بغداد

حريق
حريق

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم السبت، وفاة شخص وإصابة 11 آخرين باختناق، جراء حريق شب بمستشفى "ابن الخطيب" جنوب شرقي بغداد.


ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن المصدر القول إنه "تم تسجيل وفاة و11 حالة اختناق للمرضى بعضها خطرة كحصيلة أولية لحريق مستشفى ابن الخطيب".


وكانت مديرية الدفاع المدني أعلنت - في وقت سابق عن اندلاع حريق داخل مستشفى "ابن الخطيب" في "جسر ديالى" جنوب شرقي بغداد.


جدير بالذكر أنه قد أكد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، اليوم السبت، أن "الأمريكيين يثبتون بأن لغة الحوار والمنطق لا تنفع معهم، وأن الطريقة الأفغانية هي الوحيدة لإخراجهم من العراق".

وكتب على حسابه في "تويتر"، أن "تصريحات القيادة العسكرية الوسطى الأخيرة دليل واضح على عدم جدية الإدارة الأمريكية بسحب قواتها العسكرية من أرض العراق".

وأضاف: "في حال عدم صدور تكذيب من الطرف الحكومي العراقي، فإنه سيعتبر دليل على عدم مصداقية قوله بأنه طالب بخروج القوات الامريكية من الأراضي العراقية، وإن ما يقال في العلن يخالف ما يقال في السر".

وأشار الخزعلي إلى أن "الأمريكيين يقدمون الدليل تلو الآخر على أن لغة الحوار والمنطق لا تنفع معهم، وأن الطريقة الأفغانية هي الطريقة الوحيدة لإخراجهم".

وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن تخفض عدد قواتها في العراق، وذلك "بناء على رغبة الحكومة العراقية في بغداد

 

وعلي الصعيد الآخر فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن تخفض عدد قواتها في العراق، وذلك "بناء على رغبة الحكومة العراقية في بغداد"

 

وقال قائد القيادة المركزية الجنرال كينيث ماكينزي: "العراق يريد بقاءنا، ولن نخفض عدد القوات هناك".

وأضاف، أنه "لا يعتقد أن الولايات المتحدة على حافة الانخراط بحرب في الشرق الأوسط".

حريق مستشفى جنوب بغداد العراق القوات العسكرية الأمريكية

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