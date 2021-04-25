4 دول تقود التراجع.. مصر ترشد وارداتها من غرب أوروبا

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره، أن مصر رشدت وارداتها من دول غرب أوروبا إلى حدود 1.3 مليار دولار مطلع العام الحالي 2021، مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 201.7 مليون دولار خلال عام.



ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن واردات مصر من فرنسا سجلت أكبر تراجعًا إلى حدود 115.7 مليون دولار خلال مطلع العام الحالى 2021 مقابل 204.5 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 88.7 مليون دولار خلال عام، يليها جهورية ألمانيا الاتحادية والتى بلغت واردات مصر منها 309.4 مليون دولار خلال مطلع العام الحالى 2021 مقابل 356.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 46.8 مليون دولار خلال عام.



وأضاف تقرير جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من إيطاليا تراجعت هى الأخرى إلى حدود 246.5 مليون دولار خلال مطلع العام الحالي 2021، مقابل 291.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 45.2 مليون دولار خلال عام، كما تراجعت الواردات من فنلندا إلى حدود صفر خلال مطلع العام الحالي 2021 مقابل 37. مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، وهولندا من 84.4 مليون دولار لـ 61.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

وفي المقابل، سجلت واردات مصر من أسبانيا ارتفاعًا إلى حدود 108 مليون دولار مطلع العام الحالي 2021 مقابل 100 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما ارتفعت الواردات من بلجيكا لـ 100 مليون دولار خلال مطلع العام الحالي 2021 مقابل 86 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 13.9 مليون دولار خلال عام.