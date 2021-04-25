حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بمدينة سنورس

نفذ مجلس مدينة سنورس، حملة مكبرة برئاسة الدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والمواصلات العامة، ورفع الإشغالات من حرم الطريق العام، ومتابعة حملة النظافة المسائية، وتنفيذ غلق الورش فى المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأسفرت الحملة عن رفع (50) حالة إشغال لمحال تجارية وباعة جائلين بحرم الطريق العام، وغلق ورشتين لمخالفة مواعيد الغلق، وغلق أحد المحال التجارية لمخالفة الإجراءات الإحترازية.

وتمكنت الحملة من تحرير 15 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة.

تأتى الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة الميدانية المستمرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة عدوى فيروس كورونا، ورفع الإشغالات من حرم الطريق العام، ورفع مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، بحضور أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشئون المرافق، والعاملين بأقسام الإشغالات والنظافة والمتابعة والعلاقات العامة والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.

في ذات السياق، قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بجولة ميدانية تفقدية بقرى مركز إطسا، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة والاشغالات بالقرى.

شملت الجولة مدينة إطسا، وقريتي قلهانة، ومنية الحيط، ووجه نائب المحافظ بغلق ٢ مقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقديم 'الشيشة" للمرتادين بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وكذلك غلق مطعم بمدينة إطسا، ومطعم آخر ومخبز بقرية قلهانة، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما وجه بغلق ورشة نجارة بشارع أبوبكر الصديق بمدينة إطسا، لعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية ومخالفة المواعيد الصيفية، وكذلك تطبيق الغرامات اللازمة على ٢ مقهى، ومطعمين، و٣ محلات تجارية لمخالفة المواعيد الصيفية المقررة، مشددًا على ضرورة تنفيذ حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة بطريق معجون بمنية الحيط بمركز إطسا.

كما تفقد نائب المحافظ، مستشفى إطسا المركزي، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والحماية الشخصية للفرق الطبية، ومراجعة نسب الإشغال بالمستشفى، وكذلك نسب مخزون الأكسجين، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفي سياق متصل، قام المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، بجولة تفقدية بمركز ومدينة سنورس، ووجه بغلق ٤ مقاهى بسنورس، لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، كما تم خلال الجولة رفع ١٠٠ حالة إشغال طريق للمحال التجارية، وتحرير ٢٥ مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل سائقي سيارات الأجرة والركاب بمركز سنورس.

كما وجه بغلق "محل حلاقة"، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء كمامات، وعدم الالتزام بالمواعيد الصيفية المقررة.

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