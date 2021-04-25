الأحد 25 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس بعثة الأمم المتحدة ووزير خارجية فرنسا يبحثان الوضع في ليبيا

ليبيا
ليبيا

بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، الوضع في ليبيا لا سيما في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.


وشدد الجانبان خلال زيارة رئيس البعثة إلى باريس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية اليوم السبت  على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل كامل، داعيين لضرورة إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، باعتباره أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع.


وفي سياق متصل، بحث رئيس البعثة مع مستشار الرئيس الفرنسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "باتريك دوريل"، الوضع في ليبيا على خلفية المستجدات الأخيرة في المنطقة.


ودعا الجانبان الأطراف الفاعلة الوطنية والدولية إلى احترام سيادة ليبيا، بما في ذلك من خلال الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة .


وأكد المبعوث الخاص يان كوبيش تقدير الأمم المتحدة للرئيس الفرنسي وحكومة فرنسا على الدعم المستمر لجهود الأمم المتحدة وعملية السلام في ليبيا.

 

جدير بالذكر أنه أكد أعضاء لجنة 5+5 العسكرية الممثلة للقيادة العامة للجيش الليبي، استمرارهم في تنفيذ المهام المناطة بهم والمتمثلة في تثبيت إجراءات إتفاق إيقاف العمليات العسكرية، وتأمين الطريق الساحلي ومتابعة الجهود الدولية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

ليبيا فرنسا الامم المتحدة

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