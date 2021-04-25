أهالى عزبة النخل يستغيثون من «الكلاب الضالة»

استغاث عدد من أهالي منطقة عزبة النخل التابعة لمحافظة القاهرة من وجود كلاب شرسة داخل المنطقة، تحديدًا بمنطقة النوارة كابينة النور وشارع محمد فكري، تسبب في إصابة عدد من الأطفال وأهالي المنطقة، وطالبوا المسئولين والجهات المعنية بسرعة التدخل وإنقاذ سكان المنطقة.

كلاب شرسة تثير ذعر أهالي عزبة النخل



يقول جمال سعيد، أحد سكان المنطقة، إن هناك كلبة موجودة بالمنطقة لونها بني فاتح تجوب الشوارع بعزبة النخل، وتسببت في عقر عدد من الأطفال وإصابتهم، لافتًا إلى أنها كلبة شرسة مسعورة لا يمكن تربيتها أو وجودها في المنطقة من الأساس.

وأضاف أن هناك العديد من المناطق يوجد فيها كلاب شرسة مسعورة تسببت في إصابات الأهالي، حيث أن ظاهرة كلاب الشوارع أصبحت منتشرة بشكل كبير، وذلك بسبب اختفاء عربات الطب البيطري التي كانت تجوب المناطق.

اختفاء عربات الطب البيطري من المنطقة



وهو ما أكد عليه أحمد عبد الصبور، أحد سكان المنطقة، أن سبب انتشار الكلاب الشرسة هو اختفاء عربات الطب البيطري، والتي كانت تقوم بجمع الكلاب المسعورة من المناطق حرصًا على سلامة الأطفال والأهالي.

وأضاف أنها تسببت في عقر العديد من الأطفال وإصابتهم، مؤكدًا على أن كافة الأهالي ترفض أن تكون سبب في قتل الكلبة، تاركة الأمر للجهات المختصة بدلًا من قتلها.

وأوضحت منار محمود، إحدى سكان منطقة عزبة النخل، أن المنطقة تعاني من العديد من المشكلات سواء بالصرف الصحي أو تجريد الشوارع وغيرها، لافتة إلى أن كل هذا يمكن تحمله إلا أن وجود كلبة شرسة لا يمكن أن يتحمله أهالي المنطقة.

وأضافت: «بقينا خايفين ننزل الشارع، وخايفين على عيالنا يتعضوا من الكلبة زي عيال كتير اتعضت»، مؤكدة أن هذه المشكلة لا يمكن حلها إلا من خلال تدخل الطب البيطري، ووجود عربات الطب البيطري التي تجوب الشوارع وتجمع الكلاب الضالة بمختلف المناطق.