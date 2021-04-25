الأحد 25 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تضامن بنى سويف: توزيع 11 ألف وجبة على الأسر الأكثر احتياجًا

وكيل وزارة تضامن
وكيل وزارة تضامن بنى سويف

أعلنت إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن ببني سويف، عن توزيع 11 ألف وجبة على الأسر الأكثر احتياجًا ودور الرعاية، منذ اليوم الثاني لشهر رمضان وحتى الآن، ضمن مبادرة "فطارك وسحورك" التي تنفذها المديرية، بواقع 1000 وجبة يوميًا، منذ اليوم الثاني لشهر رمضان.

وكشفت وكيل وزارة التضامن ببنى سويف، أن المديرية قامت، في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، بالبدء في تجهيز الوجبات الساخنة من خلال 10 مطابخ تابعين للمديرية بواقع 10 آلاف وجبة يوميًا يتم تجهيزها وتغليفها بورق حرارى لتظل محتفظة بدرجة حرارتها حتى وصولها إلى المنازل قبل الإفطار بعدد أفراد كل أسرة.

وأشارت "أبو زيد" إلى أن مبادرة "مطبخ التضامن" تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من معاش “تكافل وكرامة”، والأيتام والأرامل والمطلقات، والبائعات وأزواجهن، ومعيلات الأسر، موضحة أن المبادرة تعد عملًا جماعيًا يهدف إلى رفع العناء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان الكريم.

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف، أن هناك 50 ألف كرتونة تحتوى على مواد غذائية يتم توزيعها خلال شهر رمضان بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وجمعيتي الأورمان ومصر الخير للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة بنى سويف وأن هناك حزمة من المساعدات العينية التي يتم توزيعها على مدار الشهر الفضيل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في حملات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية ،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية. 

بني سويف سويف تضامن سحور

الأكثر قراءة

انفصال عربة قطار أبوقير بمحطة المعمورة فى الإسكندرية (صور)

السيسي: الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفا صعبة مثل مصر

«الصحة»: تسجيل 912 إصابة جديدة بكورونا حالة.. و39 حالة وفاة

الأدلة الجنائية: انفجار سيارة السبب فى حريق جراج بجوار مترو دار السلام

«الكفن أمام القبر».. الباز يوجه رسالة لمحمد رمضان بعد وفاة أشرف أبو اليسر

الرئيس السيسي يبحث مع الشيخ محمد بن زايد ملف سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر تكتب: «القاهرة: كابول».. عن الموهبة والإتقان

ماجد حبته

الدفاعات «الورقية» الإسرائيلية

مؤمن المحمدي

الشعب يريد يفهم يا عميد

خالد الطوخي

خالد الطوخى يكتب: خروج مصر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية.. إنجاز يستحق الإشادة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وشبان فلسطينيين

نتنياهو يدعو إلى الهدوء بعد مواجهات واسعة في القدس

«التعاون الإسلامي» تؤكد موقفها الداعم للانتخابات الفلسطينية