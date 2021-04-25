تموين الدقهلية: توريد ٢٢ ألف طن قمح خلال ٤ أيام

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن استقبال الصوامع والشون والهناجر ما يقرب من 22 ألف طن من القمح المحلي إنتاج عام2021 خلال 4 أيام فقط.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن، الكمية الموردة إلى صوامع الشركة المصرية القابضة، بلغت 12 ألف و934 طن، واستقبلت شركة مطاحن شرق الدلتا، كميات بلغت 7651 طن، واستقبلت شون البنك الزراعي المصري، بلغت كمياتها 1252 طنا، مؤكدًا أن هناك اقبال على التوريد إلى الصوامع لعدم اشتراط أجولة الخيش التي تشترطها الشون، وإنما يتم التوريد للصوامع في شكائر بلاستيكية عادية وهذا يوفر جهد كبيرعلى المزارع.

تفاصيل توريد القمح خلال ٤ أيام



وأشار وكيل وزارة التموين بالدقهلية الى أنه تم بدء توريد القمح ابتداء من يوم ٢٠ أبريل وبلغت الكميات المستقبلة حتى الان ٢١ ألفا و ٨٣٨ طنا حيث استقبلت الشون فى اليوم الأول 3796 طنًا في جميع الجهات الموردة للقمح المحلي إنتاج 2021، وارتفعت الكميات الموردة في اليوم الثاني إلى 5734 طنا، بينما اليوم الثالث كانت 5931 طنا، لترتفع الكميات الموردة في اليوم الرابع إلى 6375 طنا، وهو ما يبشر بموسم جيد نستطيع تحقيق الكميات المستهدفة منه بشكل كبير.

وأوضح وكيل الوزارة التموين أن الدقهلية تستهدف هذا العام استقبال 210 ألف طن قمح محلي إنتاج موسم 2021، حيث بلغت المساحات المزروعة بالقمح في زمام محافظة الدقهلية 242 ألف و300 فدان، ولدينا مواقع تخزينية منتشرة في مراكز ومدن الدقهلية تستوعب كميات من القمح تبلغ 256 ألف طن، في 32 موقع تخزيني تشمل 5 صوامع، و5 هناجر و22 شونة.

محافظ الدقهلية



وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن إجمالى ما تم زراعته هذا العام من محصول القمح يبلغ 242 ألف و 300 فدان إجمالي ما إنه من المتوقع توريد 210 الف طن قمح بالصوامع والشون المعدة لاستقباله بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ إلي أن أسعار توريد القمح هذا العام 705 جنية للدرجة "22.5" و715 جنية لدرجة "23" 725 جنيه لدرجة "23.5".

وأكد مختار، علي أن الدقهلية تعد من أولى المحافظات في إنتاج القمح المحلي بل هى سلة مصر في إنتاج المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها من خضروات وفواكة وثروة حيوانية.