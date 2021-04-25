ضبط هيروين مع عاطل في كفر العلو بحلوان

ضبط رجال مباحث قسم شرطة حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها بدائرة القسم.

وتم ضبط المدعو “خالد م” 18 سنة، عاطل ومقيم بشارع الأمير عرب كفر العلو في حلوان بحوزته 30 جرام من مسحوق بيج اللون يشبه في كونه جوهر الهيروين المخدر وسلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال ومبلغ مالي 40 جنيه.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازة الهيروين المخدر بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار في المواد المخدرة حال تواجده بمنطقة سكنه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5914 لسنة 2021 جنح حلوان.