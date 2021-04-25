«النمر» الحلقة 12.. إصابة محمد إمام بطلق نارى بعد محاولته قتل «الشيمى»

بدأت منذ قليل الحلقة الثانية عشر من مسلسل "النمر" الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية ضمن منافسة المارثون الرمضاني الحالي.

واستعانت الفنانة نرمين الفقي التي تجسد دور "شمس" بالفنان محمد إمام والمعروف لحي الصاغة باسم "نوح" لمساندتها في إحدى المزادات الخاصة بالمقتنيات الذهبية وذلك كي تفوز به، واستطاع محمد إمام أن يجعل المزاد يرسي عليها مقابل 4 ملايين جنيه ونصف.

وانتهت الحلقة على قرار النمر لقتل الفنان محمد رياض، حيث ظهر له أثناء قيادته لسيارته وقام بخنقه فيما حاول "الشيمي" أن يدافع عن نفسه وأطلق عليه الرصاص.

وقامت فريدة التي تجسدها الفنانة ولاء الشريف بتهديد هنا الزاهد التي تظهر بشخصية "ملك" ابنة الشيمي الذي يجسده الفنان محمد رياض، إذا قامت بالوقوف في طريقها بأي شكل من الأشكال خاصة وأنهما كانتا أصدقاء وتعرف عنها العديد من الأسرار الخاصة بها.

ومازلت هنا الزاهد ترفض العودة إلى خالد أنور والذي يحاول بشكل مستمر تهدئة الأمور بينهما وذلك بعد أن كانا سيتزوجا ولكن لم يتم الزواج بعد اكتشافها زواجه السري من صديقتها ولاء الشريف.

وبدأت الحلقة الثانية عشر بمحاولة قتل النمر الذي يجسده النجم محمد إمام "عنتر الحلق" الذي يجسده الفنان بيومي فؤاد ولكنه لم يقتله واكتفى فقط برسالة له تحمل اسم "القديم راجع" وعليها علامة النمر.

وطلب "الشيمي" الذي يجسده الفنان محمد رياض الزواج من "شمس" التي تجسدها الفنانة نرمين الفقي والتي كانت تجمعهم قصة حب في سن الصغر ونشبت بينهما العديد من الخلافات بعد أن قام والدها برفضه الزواج منها وهي صغيرة، وفيما رفضت شمس طلبه الزواج منها للمرة الثانية وقام ابنها محمد مهران بطرده من المحل الذي كانوا يجلسون فيه.

أبطال وصناع مسلسل النمر

ويشارك في مسلسل النمر عدد كبير من النجوم ويأتي في مقدمتهم الفنان محمد إمام، والفنانة هنا الزاهد، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، ومحمد رياض، وعلاء مرسي، وأحمد خالد صالح، وولاء الشريف، ومحمد محمود، وأحمد حلاوة، وخالد أنور.