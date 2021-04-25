«صحة الأقصر» تنفى عدم تقديم الخدمة لطفلة « لدغة العقرب»

نفى مصدر مسئول بصحة الأقصر، ما ورد بفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى تم تصويره في مستشفى الكرنك الدولي «الأقصر العام سابقًا» تظهر فيه طفلة صغيرة تحملها والدتها، و يزعم مصور الفيديو أن الطفلة مصابة بلدغة عقرب، ولا يوجد أطباء بالمستشفى لتقديم الخدمة الطبية للطفلة.

وأكد المصدر، أن والدة الطفلة نفت جملة وتفصيلًا ما ورد بالفيديو، وأنه لا يمت للواقع بصلة، وأنه تم تقديم الخدمة الطبية العاجلة للطفلة دون تأخير، وأن من قام بالتصوير لا يمت للطفلة بأي صفة، وأعربت عن شكرها للطاقم الطبي بالمستشفى.

وتهيب «صحة الأقصر»، بضرورة التأكد من الحقيقة وتحري الدقة وعدم السعي وراء إثارة البلبلة والمزايدة على الجهود التي تبذل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جهة أخرى، كان المستشار، مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد تفقد موقع شركة القناة للترسانة النيلية بمدينة أرمنت، وهي إحدى شركات هيئة قناة السويس، حيث تابع الأعمال النهائية لإنشاء معديتين نهريتين هما «الأقصر 1» و«الأقصر 2 »، والمقرر تشغيلهما عقب عيد الفطر مباشرة بمرسى الأقصر الجديد أمام مستشفى «الكرنك الدولي»، لرفع مستوى حركة النقل النهري وخدمة المواطنين والسياح بالبرين الشرقي والغربي.

واستعرض المحافظ مع مسؤولي الشركة مراحل بناء المعديتين التي استغرق إنشاؤهما نحو عام تقريبًا، حسبما اكد المهندس محمد فاضل، مدير الترسانة والإنتاج بالأقصر، مضيفًا أن المعدية الواحدة مكونة من طابقين، ويبلغ طولها 24 مترًا وتتسع الواحدة منهما لـ 250 فردًا..

وأكد على أنه تم تصميمها على أحدث الطرز الحديثة بتجهيزات مستوردة، ومكون محلي بنسبة 80 %، حيث تحتوي كل معدية علي عدد 2 محرك سعة كل محرك 100 حصان، بالإضافة إلى مولد كهربائي بقدرة 8 كيلو فولت أمبير، وتسير بسرعة تقدر بنحو 17 كيلو في الساعة.

واستكمل أنه تم تزويدها بأنظمة إضاءة بعدد 12 كشافًا ونحو 40 لمبة، كما تم تزويدها بوسائل الحماية والأمان من طفايات الحريق وإنظمة الإنذار و300 طوق نجاة، كما تضم غرفة قيادة معزولة مكيفة ومناضد «ترابيزات» وأسطح من الرخام، و «بوفيه»، وروعي في تصميمها الهوية البصرية الجديدة للأقصر، وبلغت التكلفة الإجمالية للمعدية الواحدة نحو 8 ملايين جنيه.

وعقب تفقده للمعديتين، أجرى محافظ الأقصر جولة بمنطقة الشركة التي تبلغ مساحتها نحو 33 فدانًا على نهر النيل، وتم افتتاحها عام 2003، وتخصصت في بناء وصيانة المراكب والمعديات والسفن النيلية.

وأكد المحافظ أن المحافظة تسعى قدمًا لتطوير حركة النقل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن تشغيل المعديات الجديدة سيسهم في رفع كفاءة حركة النقل النهري بالمحافظة، معربًا عن تقديره لجهود الترسانة النيلية وهيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، والقيادات البحرية، وقيادات الترسانة النيلية.

رافق المحافظ في جولته بالترسانة كلًا من اللواء دكتور عماد أبو العزايم، سكرتير مساعد المحافظة، والعميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد عبد الله عاشور، رئيس مدينة أرمنت، وعدد من قيادات الترسانة النيلية بالأقصر.