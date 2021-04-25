قطار يدهس طالب بكلية الطب أثناء عبور شريط سكة حديد شبين القناطر

لقى طالب بكلية الطب مصرعه أثناء عبور شريط السكة الحديد بقرية طحانوب مركز شبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من المقدم محمد شديد، رئيس مباحث مركز شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية، يفيد بتلقيه اشاره من النجدة بمصرع شاب أثناء عبور السكة الحديد أمام قرية طحانوب بدائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية بقيادة العميد خالد محمدي، رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية، إلى موقع الحادث، وبالفحص للعميد سيد محمد مأمور مركز شبين القناطر، تبين مصرع «أحمد. ع» طالب بكلية الطب ومقيم طحانوب أثناء عبور شريط السكة الحديد صدمه القطار، مما أدى إلى مصرعه في حال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر لاتخاذ اللازم والتحفظ على الجثة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي وقت سابق، شهد مزلقان ميت عاصم دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، حيث لقيت ربة منزل مصرعها صدمها القطار أثناء عبورها المزلقان أثناء عودتها من توصيل نجلها للمدرسة، وتم نقل الجثه إلى مستشفى بنها العام لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز بنها، يفيد ورود بلاغًا بوفاة ربة منزل صدمها قطار على مزلقان قرية ميت عاصم دائرة مركز ومدينة بنها.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين أن المتوفاة تدعى «ج. ن» 37 سنة، كانت تقوم بتوصيل نجلها للمدرسة بقرية ميت عاصم وعقب عودتها صدمها القطار على مزلقان ميت عاصم، ولقيت مصرعها في الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بدفن الجثة.