الأحد 25 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «صحة الغربية» يتفقد مستشفى حميات كفر الزيات

مستشفى حميات كفر
مستشفى حميات كفر الزيات

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات، مستشفي حميات كفر الزيات، وذلك استمرارًا لرفع حالة الطوارئ واستعداد وجاهزية الطاقم الطبي، وتوافر المستلزمات والواقيات وتنفيذ بروتوكول العلاج لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، والتي من المتوقع أن تكون الأشرس منذ ظهور الفيروس.

وذلك في إطار توجيهات الدكتوره هالة زايد، وزيرة الصحة،  والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،  بتكثيف المرور على المستشفيات ومتابعه سير العمل، وأشار إلى أنه سيتم تطوير المستشفى لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة، وإنشاء قاعدة تانك الأكسجين، وكذا تطوير غرف العناية المتوسطة وتجهيزها بجميع الأسرة والمونيتور، وتركيب شبكة غازات جديدة ومتطورة.

كما قام بالمرور على الاستقبال وأقسام الداخلي والمرور على جميع المرضى للاطمئنان على الخدمة المقدمة لهم، ومدى الالتزام بترشيد الأكسجين، وزيادة عدد الأسطوانات لحين تركيب التانك، وتم الثناء على الطاقم الطبي وبذل مزيد من الجهد حتى تمر هذه الفتره الحرجة للحفاظ على المواطنين.
 

وكان وكيل صحة الغربية، يرافقه الدكتورة هيام أبو حمر مدير إدارة الطب العلاجي،  والدكتور رمضان عبد الجليل مدير إدارة قطور، جولة تفقدية على مستشفى قطور المركزي، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ومتابعة نسب الأكسجين بالمستشفى والتأكد من توافر الأكسجين الكافي لاحتياجات مرضي الكورونا، وعدم وجود عجز في الأكسجين، حرصًا منه علي سلامة وصحة المواطنين، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم استقبال الطوارئ، والحضانات والعناية المركزة وقام بالاطمئنان علي جميع الحالات بالمستشفى، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى واطمئن علي الحالات الموجودة بالمستشفى.

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