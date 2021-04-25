فرض كردون أمنى بسبب مشاجرة فى مقهى بقرية بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إطسا برئاسة مآمور المركز العميد أسامة أبو طالب، ومرافقة المقدم أحمد الشريف رئيس مباحث المركز، من القبض على بعض الشباب بقرية أبو النور التابعة لمركز إطسا، إثر نشوب مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء بإحدى المقاهي بمفارق قرية أبو النور.

وكان قد تلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، بلاغ من شرطة النجدة، يفيد نشوب مشاجرة بين الشباب بأحد المقاهي بقرية أبو النور، وتبين سبب المشاجرة "لعب القمار والمشاريب"، وتم نقل المصابين لمستشفي إطسا المركزي والقبض علي اطراف المشكلة واغلاق المقهى.

وقامت الأجهزة الأمنية بفرض كردون أمني بالقرية لعدم تجدد المشاجرة مرة ثانية بين عائلات هؤلاء الشباب، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

وكانت قد استقبلت مستشفى الفيوم العام شاب مصاب بطعنة نافذة بالبطن إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم إخطار من إدارة النجدة بمحافظة الفيوم يفيد وقوع مشاجرة بين أربع أشخاص بالأسلحة البيضاء بمنطقة الروبي ما ترتب عليه إصابة شاب.

أكدت تحريات البحث الجنائي برئاسة العقيد محمد دعبس رئيس مباحث قسم ثان الفيوم حدوث مشاجرة بسبب خلافات زوجية أدت إلي قيام ثلاثة أشخاص بترصدهم لشاب يدعى (محمود.ص.ف)؛ وأنهالوا عليه ضربًا بخنجر وسكين أدت إلي إصابته بجرح نافذ بالبطن 10 سم ما أدى إلى خروج الأمعاء وإصابه القولون والكبد، وجرح في الضهر بطول 50 سم وجرح فى ذراعه الأيمن وفروا هاربين.

وعلي الفور تم نقله لمستشفى الفيوم العام وتحرر المحضر رقم 3458 لسنه 2021 جنح قسم ثاني الفيوم وجاري البحث عن مرتكبي الواقعة.