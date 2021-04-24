السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المنقوش: تفعيل ومباشرة تنفيذ الطريق الساحلي

ليبيا: الاتفاق على موعد فتح الأجواء مع إيطاليا وافتتاح قنصليتين في بنغازي

نجلاء المنقوش
نجلاء المنقوش

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا نجلاء المنقوش، اليوم السبت، إن مناقشاتها في إيطاليا امتازت بـ"الجدية" من الطرفين، وتركزت أساسا على تفعيل معاهدة الصداقة المشتركة الموقعة في العام 2008، حسبما أفاد موقع بوابة إفريقيا الإخبارية.

وأوضحت، في كلمة بثتها الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الطرفين اتفقا على افتتاح القنصيلة الإيطالية في بنغازي، وافتتاح قنصيلة فخرية في سبها، معتبرة أن هذا إنجاز كبير يسهم في تسهيل الحصول على التأشيرة والإجراءات الإدارية.

وأشارت المنقوش كذلك إلى اتفاق الطرفين على "موعد فتح الأجواء بين البلدين"، إضافة إلى تفعيل ومباشرة تنفيذ الطريق الساحلي الذي يبدأ من مدينة امساعد إلى رأس اجدير، لافتة إلى أن المشروع يسهل حركة التنقل بين شرق وغرب ليبيا.

وأشارت المنقوش إلى أنه جرى خلال الزيارة بحث العديد من الموضوعات منها التدريب والهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود الجنوبية وخفر السواحل، مؤكدة أن المناقشات لاتزال مستمرة حول هذه الملفات وتتطلب مزيدا من الاجتماعات على المستوى الوزاري وعلى مستوى اللجان الفنية من وزارات الداخلية والدفاع والتجارة.

وفي سياق متصل، أثارت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، أمس، جدلا بعد نشر تصريحات منسوبة لها حول مساعي حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إلى خروج القوات التركية من البلاد.

وكانت وسائل إعلام ليبية نشرت تصريحات للمنقوش نقلا عن أخرى إيطالية، قالت خلالها إن الحكومة بدأت حوارًا مع تركيا من أجل سحب قواتها من البلاد، مؤكدة تصميمها على ذلك.

تصريحات وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، جاءت على هامش لقائها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي، الجمعة.

وفي نوفمبر2019، وقعت حكومة الوفاق الليبية السابقة مذكرتي تفاهم مع تركيا، إحداهما للتعاون العسكري والأمني، تلاها نشر معدات وقوات تركية في غرب ليبيا إبان الحملة العسكرية لقائد قوات شرق ليبيا، الجنرال خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس آنذاك.

ليبيا المنقوش إيطاليا معاهدة الصداقة بنغازي

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