الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تخاطب المديريات للاحتفال بعيد تحرير سيناء في طابور المدرسة

طارق شوقي
طارق شوقي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لمديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية بشأن الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.

وجاء نص الخطاب الذي أرسلته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى المديريات التعليمية:

“بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ(۳۹) بعيد تحرير سيناء للعام 2021 م نرجو من سيادتكم التكرم بالتوجيه والتنبيه على إداراتكم التعليمية والمدارس التابعة لها بتنفيذ كلمة الصباح في طابور المدرسة بمناسبة الذكرى (۳۹) لعيد تحرير سيناء لعام 2021م، يوم الأحد 25 أبريل 2021م، احتفالا بعظمة انتصار هذا اليوم”.

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عيد تحرير سيناء التعليم طارق شوقى

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