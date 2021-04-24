السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القبض على أحد موزعي الأستروكس في منطقة دار الرماد بالفيوم

القبض - ارشيفية
القبض - ارشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بقسم أول شرطة الفيوم، السبت، حملة للقضاء على دولايب المخدرات بمنطقة دار الرماد بعد تداول فيديو أمس، على السوشيال ميديا يظهر فيه متعاطي مخدر الاستروكس في حالة هذيان وسط الأطفال.

وتمكنت الحملة من القبض على أحد موزعي المخدرات، فيما تمكن موزع آخر من الهرب، وجار البحث وضبط جميع الدولايب بالمنطفة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وعمل محضر بالواقعة.

وطبقاً لآخر الإحصاءات الأمنية، ارتفعت الضبطيات التى تقوم بها الشرطة لمادة الاستروكس فى آخر 5 أشهر، خصوصاً أنها كانت السبب وراء جرائم قتل وعنف، لتأثيرها الكبير، مقارنة بغيرها من المواد المخدرة، كما أن سعرها المنخفض سهل انتشارها سريعاً، وهو ما دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون وافق عليه البرلمان قبل يومين، لإدخال «الاستروكس» ضمن المواد المخدرة وتغليظ عقوبة تصنيعه لتصل للإعدام.

القبض موزعي الأستروكس دارماد الفيوم قسم أول

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