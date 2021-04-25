الأحد 25 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 25-4-2021 فى البنوك المصرية

الريال السعودي
الريال السعودي

يبحث العديد من من المواطنين المصريين عن معرفة سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25-4-2021 مما يجعل محركات البحث على جوجل تشير لإرتفاع التساؤل فيما يخص هذه العملة بشكل يومي وحرصا من الدستور علي توفير كل ما يهم القارئ خاصة أسعار العملات في البنوك المحلية.

سعر الريال السعودي اليوم  الأحد 25-4-2021

ونعرض لكم في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25-4-2021، وليس بخفيا أن أسعار العملات تشهد تذبدبا في الوقت الحالي مقابل الجنيه المصري بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد خاصة في موجنه الثانية التي أثرت علي إقتصاد الكثير من دول العالم.

وفيما يخص الريال السعودي فقد شهد إرتفاع ملحوظ في سعره بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وزيادة الطلب عليه بالرغم من تراجع رحلات السفر للسعودية وإليكم تفاصيل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2- 4-2021 في البنوك ا المحلية في مصر

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري يصل إلي 4.16 جنيه للشراء،  مقابل 4.19 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى المصرى


وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.15  جنيه للشراء مقابل 4.18 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية


وبلغ سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.11  جنيه للشراء، مقابل 4.19  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي البنك التجارى الدولى cib


وفي سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib ، حيث سجل 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر


بينما سجل الريال السعودي في بنك مصر 4.15 جنيه للشراء ، و 4.18 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

وفي المقابل يصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك البركه 4.07 جنيه للشراء، و 4.22 جنيه للبيع.

مع تحذيرات «الصحة».. ضوابط العزل المنزلي لحماية المصابين

سعر الريال السعودى فى قناة السويس 

وسجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى


وأخير سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي فهو 4.09  جنيه للشراء و4.19  جنيه للبيع.

الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم الريال السعودي مقابل الجنيه الريال السعودي في البنوك المصرية سعر الريال السعودى اليوم الاحد

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر

انفصال عربة قطار أبوقير بمحطة المعمورة فى الإسكندرية (صور)

السيسي: الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفا صعبة مثل مصر

«الكفن أمام القبر».. الباز يوجه رسالة لمحمد رمضان بعد وفاة أشرف أبو اليسر

الدار العربية للعلوم تطرح قصص للأطفال والناشئة وكتب علمية مبسطة

البرازيل: أكثر من 71 ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر تكتب: «القاهرة: كابول».. عن الموهبة والإتقان

ماجد حبته

الدفاعات «الورقية» الإسرائيلية

مؤمن المحمدي

الشعب يريد يفهم يا عميد

خالد الطوخي

خالد الطوخى يكتب: خروج مصر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية.. إنجاز يستحق الإشادة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وشبان فلسطينيين

نتنياهو يدعو إلى الهدوء بعد مواجهات واسعة في القدس

«التعاون الإسلامي» تؤكد موقفها الداعم للانتخابات الفلسطينية