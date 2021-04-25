سعر الريال السعودى اليوم الأحد 25-4-2021 فى البنوك المصرية

يبحث العديد من من المواطنين المصريين عن معرفة سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25-4-2021 مما يجعل محركات البحث على جوجل تشير لإرتفاع التساؤل فيما يخص هذه العملة بشكل يومي وحرصا من الدستور علي توفير كل ما يهم القارئ خاصة أسعار العملات في البنوك المحلية.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25-4-2021

ونعرض لكم في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25-4-2021، وليس بخفيا أن أسعار العملات تشهد تذبدبا في الوقت الحالي مقابل الجنيه المصري بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد خاصة في موجنه الثانية التي أثرت علي إقتصاد الكثير من دول العالم.

وفيما يخص الريال السعودي فقد شهد إرتفاع ملحوظ في سعره بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وزيادة الطلب عليه بالرغم من تراجع رحلات السفر للسعودية وإليكم تفاصيل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 2- 4-2021 في البنوك ا المحلية في مصر

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري يصل إلي 4.16 جنيه للشراء، مقابل 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى المصرى



وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء مقابل 4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية



وبلغ سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.11 جنيه للشراء، مقابل 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي البنك التجارى الدولى cib



وفي سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib ، حيث سجل 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



بينما سجل الريال السعودي في بنك مصر 4.15 جنيه للشراء ، و 4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة



وفي المقابل يصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك البركه 4.07 جنيه للشراء، و 4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

وسجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



وأخير سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي فهو 4.09 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.