ببدلة الإعدام.. أول صورة للخائن محمد عويس المتورط في اغتيال الشهيد محمد مبروك

نشر مسلسل «الاختيار 2» في نهاية حلقته الثانية عشرة، أول صورة للخائن محمد عويس، المحكوم عليه بالإعدام بسبب إرشاده للإرهابيين عن خط سير الشهيد المقدم محمد مبروك، مسؤول ملف الإخوان في الأمن الوطني سابقًا.

وألقى الضابط زكريا في حلقة اليوم، القبض على محمد عويس (الفنان أحمد شاكر) لدوره في اغتيال المقدم محمد مبروك (إياد نصار).

ووصف رئيس نيابة أمن الدولة خلال مرافعته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس» المتهم الـ43 بأمر الإحالة محمد محمد عويس ضابط المرور السابق، بأنه خان القسم والوطن بأن أمد الجماعة الإرهابية بمعلومات عن عدد من سيارات الضباط، ومن بين هذه السيارات التي أرشد عنها الشهيد محمد مبروك.