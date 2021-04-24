السبت 24 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

«تعليم الجيزة» ترسل خطابا للإدارت بشأن المتخلفين عن امتحانات الشهور الثلاثة بالترم الثاني

طارق شوقي
طارق شوقي

أرسلت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، خطابا لجميع الإدارت التعليمية بشأن الطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الشهور الثلاثة بالفصل الدراسي الثاني.

وجاء نص الخطاب كالتالي: 

"استكمالا للجهود المبذولة من الوزارة والمديريات لحل مشاكل أبنائنا الطلاب، ونظرا لوجود تساؤلات حول الامتحان التكميلي للطلاب المقيدين بالصف الرابع الي الثاني الاعدادي و تخلفوا عن اداء اي من الامتحانات الشهرية الثلاثة مارس وابريل ومايو، كبديل عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

يعقد امتحان تكميلي بالمدرسة بنفس المواصفات الامتحانات الشهرية للطلاب الذين تخلفوا بعذر مقبول عن أداء اي من الامتحانات الثلاثة.

وذلك تزامنا مع امتحان الشهر التالي حفاظا على الصحة العامة وحسب الجدول والمواعيد المعلنه من الوزارة والمديرية للامتحانات الشهرية لصفوف النقل من الرابع للثاني الاعدادي بشرط قبول العذر للطلاب من مدير عام الإدارة".

 

inbound2680059073655894106
inbound2680059073655894106
inbound4607364184132139616
inbound4607364184132139616
الفصل الدراسي الثاني صفوفالنقل امتحانات

الأكثر قراءة

السيسي: الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفا صعبة مثل مصر

الرئيس السيسي يبحث مع الشيخ محمد بن زايد ملف سد النهضة

«الكفن أمام القبر».. الباز يوجه رسالة لمحمد رمضان بعد وفاة أشرف أبو اليسر

وكيل محمود علاء ينفي رحيله عن الزمالك

تكليف رئاسي بالحصول على أكبر كمية من لقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة

وزيرة الصحة: زيادات كبيرة في أعداد إصابات كورونا.. و47% من أسرّة الرعاية شاغرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر تكتب: «القاهرة: كابول».. عن الموهبة والإتقان

ماجد حبته

الدفاعات «الورقية» الإسرائيلية

مؤمن المحمدي

الشعب يريد يفهم يا عميد

خالد الطوخي

خالد الطوخى يكتب: خروج مصر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية.. إنجاز يستحق الإشادة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يدعو إلى الهدوء بعد مواجهات واسعة في القدس

«التعاون الإسلامي» تؤكد موقفها الداعم للانتخابات الفلسطينية

المنسق الأممي بالشرق الأوسط: نعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع بالقدس وغزة