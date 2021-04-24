«تعليم الجيزة» ترسل خطابا للإدارت بشأن المتخلفين عن امتحانات الشهور الثلاثة بالترم الثاني

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أرسلت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، خطابا لجميع الإدارت التعليمية بشأن الطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الشهور الثلاثة بالفصل الدراسي الثاني.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

"استكمالا للجهود المبذولة من الوزارة والمديريات لحل مشاكل أبنائنا الطلاب، ونظرا لوجود تساؤلات حول الامتحان التكميلي للطلاب المقيدين بالصف الرابع الي الثاني الاعدادي و تخلفوا عن اداء اي من الامتحانات الشهرية الثلاثة مارس وابريل ومايو، كبديل عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

يعقد امتحان تكميلي بالمدرسة بنفس المواصفات الامتحانات الشهرية للطلاب الذين تخلفوا بعذر مقبول عن أداء اي من الامتحانات الثلاثة.

وذلك تزامنا مع امتحان الشهر التالي حفاظا على الصحة العامة وحسب الجدول والمواعيد المعلنه من الوزارة والمديرية للامتحانات الشهرية لصفوف النقل من الرابع للثاني الاعدادي بشرط قبول العذر للطلاب من مدير عام الإدارة".

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