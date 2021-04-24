السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 326 حالة في قافلة طبية لـ«مستقبل وطن» بالمنيا

قافلة طبية لحزب مستقبل
قافلة طبية لحزب مستقبل وطن بالمنيا

واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، السبت، تنظيم القوافل الطبية والعلاجية حيث قام بتنظيم قافلة بقرية ريحانة بمركز أبوقرقاص تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وهى الثالثة خلال شهر أبريل بالمركز. 

شملت القافلة جميع التخصصات (عظام وأنف وأذن، واسنان وتحاليل طبية)، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على ٣٢٦ حالة منهم ١١٥ عظام، ٨٥أنف وأذن، ٧٠ أسنان، وتم صرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان، كما تمكنت القافلة من إجراء التحاليل الطبية لـ٥٦ حالة بالمجان، ولاقت القافلة إقبالاً كبيرًا من أهالي القرية الذين أشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة.

تاتى هذه القوافل إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وضمن خطة فعاليات الحزب وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم في إطار المبادرة الرئاسية  "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير وتنمية الريف المصري حيث يبلغ نصيب محافظة المنيا 197 قرية بخمسة مراكز.

قافلة طبية لحزب مستقبل وطن بالمنيا
قافلة طبية لحزب مستقبل وطن بالمنيا
قافلة طبية لحزب مستقبل وطن بالمنيا
قافلة طبية لحزب مستقبل وطن بالمنيا
قافلة طبية لحزب مستقبل وطن بالمنيا
قافلة طبية لحزب مستقبل وطن بالمنيا
المنيا مستقبل وطن طبية أبوقرقاص الكشف الطبى

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