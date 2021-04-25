الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 25-4-2021 فى البنوك المصرية

الدرهم الاماراتي
الدرهم الاماراتي

يعد معرفة سعر الدرهم الإماراتي من المواضيع التي تستحوذ علي إهتمام المواطن المصري بشكل عام ومن يعمل في البورصة ومن هم منخرطون بالإعمال بشكل  خاص ونعرض لكم في هذا التقرير سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 25-4-2021  لكي يعرف المواطن سعر الدرهم الاماراتي اليوم في كافة البنوك.

 

كما كشفت التداولات الصباحية خاصة بعد أن إستقرت اسعار العملات اليومين الماضيين الجمعة والسبت  لعدم وجود تداولات ضخمة داخل البنوك المحلية هذين اليومين.

 

سعر الدرهم الاماراتي اليوم الأحد 25-4-2021

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري


كشفت المعلومات عن تسجيل الدرهم الإماراتي بالبنك المركزي المصري 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع ويعد هذا البنك الرئيسي بمصر 

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

بينما وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الإهلي المصري 4.24 جنيه للشراء ووصل سعره للبيع إلي 4.28 جنيه

 

سعر الدرهم الإماراتى في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وفي مصرف ابو ظبي الإسلامي سجل سعر الدرهم الاماراتي  4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .

 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وكشفت تداولات بنك الإسكندرية اليوم الأحد وصول الدرهم الاماراتي إلى4.24 جنيه للشراء وسجل سعر 4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر


وفي بنك مصر وصل سعر الدرهم الاماراتي إلي 4.25 جنيه للشراء وبلغ 4.27 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الاستثمار العربي

وأخيرًا فقد سجل سعر  الدرهم الاماراتي في بنك الإستثمار العربي 4.22 جنيه للشراء كما سجل 4.28 جنيه للبيع.

 

وبذلك نكون عرضنا لكم كافة المعلومات المتعلقة بسعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 25-4-2021 في البنوك المصرية حتي لا يقع المواطن في حيرة من أمره 

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