«فرح غيرك».. مبادرة شبابية لإدخال البهجة على أهالي المحلة بالغربية

«فرح غيرك» مبادرة دشَّنها مجموعة من شباب قريتي محلة حسن ومنشأة الإمراء التابعتين لمدينة المحلة الكبري بالغربية، لرسم البهجة على وجوه أهالي القريتين بمناسبة شهر رمضان، حيث وزع خلالها المنظِّمون هدايا عينية عبارة عن مصحف كريم.



وقال خالد السرجاني، أحد القائمين علي المبادرة، إن الهدف من "فرح غيرك" إدخال الفرحة والبهجة على قلوب الأهالي فى القريتين، مؤكدًا أهمية هذه المبادرات البنَّاءة بشكل دائم لدورها الاجتماعى الإيجابى فى الشارع.

وأكد أشرف منصور أحد القائمين علي المبادرة: لا نريد إلا رؤية ضحكة الأهالي لحظة توزيع الهدايا.. ويكفينا إسعادهم للحظات ولو قليلة لأنها رسالة مهمة جداً تعكس المحبة والتسامح والتعايش.



أضاف أحمد المحلاوى، أحد القائمين على المبادرة أنهم وزَّعوا المصاحف علي الأهالي فى شوارع القريتين التى يقطنها الآلاف، لتسري حالة من البهجة بالمبادرة ووصفوها بأنها خطوة إيجابية لرفع معنويات الأطفال لاستكمال الشهر الكريم ببهجة وسعادة وأكدوا أنهم لم يسبق لهم رؤية مثل هذه الفعاليات فى المحافظة.