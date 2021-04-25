الاقتصاد «الفائز» الأكبر.. مكاسب العلاقات القوية بين مصر والإمارات

أكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، إن المؤشرات تُشير إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية ستشهد فرصًا أكبر للنمو التكامل والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، مشيدا بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الي مصر، أمس السبت.

وأضاف "نجم" في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة تقدر بنحو 15 مليار دولار لتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر، مشيرًا إلى أن الاستثمارات تتوزع في عدة قطاعات حيوية أبرزها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والبناء والعقارات والمقاولات والقطاع المصرفي والزراعة والصحة والتصنيع.

ولفت إلى أن الشراكة المصرية الإماراتية تشهد أزهى عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا علي تنامي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين أكثر من 4 أضعاف خلال الفترة العام الماضي الي نحو 3.4 مليار دولار، وهذا يؤكد على أهمية التعاون المشترك بين البلدين.

وشدد على أهمية زيادة حجم التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين والمشاركة في جزء من المشروعات المشتركة لتعظيم العوائد الاقتصادية من الشراكة المصرية الاماراتية، والتي تستهدف ضخ استثمارات مشتركة تقدر بنحو 20 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكبر المستفيدين من هذه الشراكةـ وأن هناك تعاون إماراتي مصري في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى التعاون في مجال تبادل الخبرات والتدريب والتحول الرقمي والشمول المالي.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة قصيرة، تخللها لقاء بين الجانبين، جرى خلاله التباحث حول مجموعة من القضايا التي تبرز على الساحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بالشيخ محمد بن زايد في بلده الثاني مصر، متقدماً بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، ومؤكداً التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعباً لدولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وعمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والإمارات.