إزالة عقار آيل للسقوط بمنطقة الفلكي في الإسكندرية

شن حى المنتزه أول الإسكندرية، السبت، حملة مكبرة لإزالة عقار بمنطقة الفكلي، لما يشكله من خطورة على المواطنين والمارة.

كلفت جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، جمال جابر، سكرتير عام الحي أعضاء لجنة الإزالة تلبية شكاوي المواطنين وإعادة الانضباط بنطاق الحى، حيث تم التوجه إلي العقار الكائن بشارع ٨ من شارع ١٤ لمنطقة الفلكى والصادر له قرار هدم ٤٨ لعام ٢٠٢٠حتي سطح الأرض لما يمثله من خطورة داهمة.

تشكلت لجنة الإزالة من إدارة المشروعات- واحدة الإزالة- اشغال طريق- الإدارة الهندسية- الأزمات والكوارث- مهندس التنظيم- الحملة الميكانيكية)، وتم تسليم العقار إلى مقاول الهدم لمباشرة أعمال الهدم الفوري للعقار حتي سطح الأرض بمرافقة الكول الأمني بقسم المنتزه تالت.

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على صعيد آخر، توجهت رئيس حى المنتزه أول لتتفقد عدد من مشاريع التطوير الكبري القائمة بنطاق الحى، فى ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة زيادة معدلات انجاز العمل خلال شهر رمضان المبارك بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة.

وتفقد مشروع توسعة وتطوير شارع مصطفي كامل حيث شددت رئيس الحى على ضروره الالتزام بالمدي الزمني المحدد للمشروع، كما تابعت تركيب خط مياه جديد في الجزيرة الوسطي لري الحدائق وتابعت ايضا الغاء أجزاء من الجزيرة الوسطي لعمل (U Tern) وتطوير ش ١٤ من ١٦ الإصلاح في مجال البنية التحتية، فضلًا عن متابعة رصف شارع البصل.