السبت 24 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس تسويق السياحة بشرم الشيخ: «إيروفلوت» الروسية غيرت وجهات طائراتها للقاهرة

رامى رزق الله الخبير
رامى رزق الله الخبير الفندقى

كشف  رامى رزق الله الخبير الفندقي ورئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، أن هناك أعدادا من سائحين الروس متواجدين حاليا لكن جاءوا عبر وجهات أخرى غير الطيران المباشر على شرم الشيخ.

وأضاف «رزق الله» في تصريحات لـ«الدستور» أن قرار استئناف الرحلات المباشرة من المدن الروسية على مطارات شرم الشيخ والغردقة انتظره مستثمرو السياحة منذ 6 سنوات.

وأوضح أن شركة «إيرو فلوت» الروسية غيرت وجهات طائراتها نحو القاهرة، مطالبا وزارة السياحة والآثار بالتحرك إلى منظمى الرحلات الروسية والتعاون معهم لتحديد موعد انطلاق الرحلات المباشرة خاصة أنه ليس هناك أي تحركات من جانب منظمي الرحلات الروسية نحو الفنادق المصرية لمعرفة الأسعار والاتفاق على البرامج السياحية.

 

سياحة روسيا الطيران المباشر شرم الشيخ مصر

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