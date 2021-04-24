وقفة للجالية المصرية بإيطاليا لدعم الموقف المصرى تجاه سد النهضة

نظمت الجالية المصرية فى مدينة ميلانو الإيطالية وقفة حاشدة طالبوا خلالها البرلمان الأوروبى والحكومة الإيطالية بدعم الموقف المصرى - السودانى الداعى إلى التوصل لاتفاق حول ملء خزان سد النهضة الإثيوبى.

وخلال الوقفة التى استهدفت دعم الموقف المصرى تجاه التعنت الإثيوبى ومراوغاتها، وقال المشاركون في الوقفة إن الهدف توجيه رسالة للبرلمان الأوروبي وإلى إيطاليا خاصة أن الشركات التى تقوم ببناء السد هي شركات إيطالية، والرسالة هي أن مصر ليست ضد سد النهضة، وإنما ضد ملء الخزان فى وقت زمنى يقل عن 10 سنوات، مشددا على وجود اتفاقيات دولية تؤكد هذا الأمر، وتدعم الموقف المصرى.





