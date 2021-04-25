هي الفلوس دي حلال؟.. كيف تعاطفت «السوشيال ميديا» مع سيدة الفيديو الشهير

«بتربى ولادها بشقاها»

«هي الفلوس دي حلال؟..أصل ما شقتش بيهم»، بهذه الكلمات تصدر فيديو المذيع أحمد رأفت خلال تقديمه هدية مالية لإحدى السيدات في الشارع، قائمة الأكثر تداولاً عبر منصات السوشيال ميديا، خاصة تويتر بسبب رد السيدة.

وقد بث أحمد رأفت فيديو جديد له لمسابقة يتم من خلالها تقديم هدايا متنوعة للكثير من المارة في الشارع، هذه المرة قابل سيدة ووجه لها سؤالا وعقب إجابتها، قدم لها الهدية المالية.

- رد صادم من السيدة

ولكن رد السيدة كان صادمًا لرأفت ولفريق العمل، حيث قالت له: «أخذ الفلوس..أنت بتتكلم جد..طب هي حلال؟»، ليرد رأفت عليها: «أيوه حلال مش هتكون حلال ليه؟»، لترد السيدة فوراً: «علشان أنا ما شقتش بيهم».

عقب إذاعة حلقة الفيديو تم تناقلها على جميع وسائل «السوشيال ميديا»، احتفاء بحديث السيدة البسيطة التى تساءلت عن كون هذه الأموال حلال أم حرام .

- ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وكتبت شيماء محمد على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» بجوار الفيديو التى حرصت على نشره قائلة:"يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف"، بينما كتب فادى محمد على صفحته لاخاصة بموقع «فيسبوك» بجوار صورة للسيدة قائلا ست الكل لازم تتأكد أن الفلوس حلال.

وكتب رشا رجب على صفحتها لاخاصة بموقع «فيسبوك» بعدما قامت بنشر الفيديو على صفحتها قائلة : «الست الطيبة ى بتسأل الفلوس حلال ولا حرام والسبب إنها حصلت عليها من غير شقى .ًً!! وتعجبت رشا من الذين يحصلون على اموال لا يستحقونها وهي أموال طائلة دون الخوف من الحرمانية ».

ونشر حسين عبد ربه فيديو السيدة على صفحته قائلا: «اللي اتربى على الحلال بيعيش ويموت متغطى بخيره وحتى لو كان قليل»، وكتبت غادة عبد اللطيف على صفحتها بجوار صورة للسيدة قائلة :«هذه السيدة تستحق التقدير والاحترام، أم اليتامى اللي بتربي ولادها بشقاها حتى ولو كان قروش» .

وكتبت زهرة رجب على صفحتها: «فيه ناس بتاكل مال اليتيم ومبيسألوش فيه، وناس بتخاف من القرش لو جالها من غير شقى»، ونشرت صورة السيدة صاحبة الفيديو بجانب منشورها.