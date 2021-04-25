حلمى بكر: «قفلت السكة فى وجه أم كلثوم.. وعمرو دياب مش مطرب»

قال الموسيقار حلمي بكر، إنه يحب التصريح بالحقيقة دوما حتى لو أغضب هذا الأمر الناس منه، مشيرًا إلى أن الحقيقة كالبصمة لا يمكن أن يغيرها، وبخاصة أن "موت الضمير" أكثر ما يخيفه، معلقا: "موت الضمير يعني أنه لا سبيل إلى الحياة".

وأضاف "بكر"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة" الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "أنا أشطر من الشيطان، لأن الشياطين لما بيشوفوا الإنسان بيقولوا أنتو بتلبسونا التهمة ليه، أنتو بتعمل أكتر من كده".

وحول مشكلاته الفنية مثل إغلاق الهاتف في وجه أم كلثوم وهجومه على محمد فؤاد ومطالبته بمنع بعض المطربات من دخول مصر، قال بكر: "مش فرض وصاية ولا غرور، لكن دي حقيقة، ولما قفلت السكة في وجه أم كلثوم كنت مرعوب منها، فلما قلت لها ألو يا أختي قالت لي اخرس يا قليل الأدب، فخوفت وقفلت السكة في وشها".

وأضاف أنه لم يهاجم الفنان عمرو دياب أبدا، مشيرًا إلى أن الغناء والطرب أمران مختلفان، إذ أن الغناء لغة عالمية، أما المطرب فهو يغني على خط واحد لأنه سيرتجل، متابعًا: "مقلتش لعمرو دياب يغير من طريقته عشان يبقى مغني، لكنه مش بيقدم طرب، ومحمد فؤاد مغني برضه".

واستطرد: "بسمع محمد فؤاد، لكن أزمتنا الأخيرة هي موضة إن لو حد عاوز يشتهر يخلي حلمي بكر يشتمه".

وحول ما إذا قدم للوسط الغنائي الفنانة شاهيناز، قال: "سقطت في الإذاعة والتلفزيون والنقابة وأنا رئيس اللجنة، وصوتها مش بيعجبني وليس لها صوت".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم في إطار أثارة وتشويق.