8097 إصابة بكورونا في اليابان واليونان

سجلت السلطات الصحية ووزارة الصحة في اليابان واليونان ما يقرب من 8097 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ24 ساعه الماضية.

اليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم /السبت/ تسجل 5500 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد -19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وذلك في أعلى حصيلة يومية منذ ثلاثة أشهر.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (ذا اساهي شيمبون) اليابانية - أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في اليابان بلغ 563 ألفا و876 حالة، تعافى منهم 849 ألفا و51 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات بلغت 9834.

اليونان

أعلنت السلطات الصحية اليونانية، اليوم السبت ، تسجيل 2754 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير البيانات إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في اليونان إلى 331 ألفا و730 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية.

كما سجلت اليونان 86 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 9 آلاف و9950 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم السبت، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، الي 146 مليون و274 الفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 مليون و100 الفا و 333 حالة، واخيرا سجلت حالات التعافي 124 مليون و072 الفا و 819حالة

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.