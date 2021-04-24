مصطفى محمد يعود للتهديف مع جالطة سراي (فيديو)

نجح مصطفى محمد لاعب فريق جالطة سراي في العودة للتهديف من جديد مع فريقه بالدوري التركي بعد تسجيله هدفا في الدقيقة 77 في مرمى فريق أنطاليا سبور.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل 6 أهداف حتى الآن.

وتعرض مصطفى محمد لفيروس كورونا عقب وصوله إلى تركيا خاصة وأنه تواجد مع المنتخب المصري بشكل طبيعي خلال تصفيات كأس الأمم، وأعلن فور وصوله لتركيا عن إصابته بكورونا ليتغيب عن أخر مباراتين لجالطة سراي ليقرر فاتح تريم تواجده في مباراة اليوم ولكن على مقاعد البدلاء ونزل في الدقيقة 64 من عمر مباراة اليوم.