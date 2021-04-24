السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصطفى محمد يعود للتهديف مع جالطة سراي (فيديو)

جريدة الدستور

نجح مصطفى محمد لاعب فريق جالطة سراي في العودة للتهديف من جديد مع فريقه بالدوري التركي بعد تسجيله هدفا في الدقيقة 77 في مرمى فريق أنطاليا سبور.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل 6 أهداف حتى الآن.

وتعرض مصطفى محمد لفيروس كورونا عقب وصوله إلى تركيا خاصة وأنه تواجد مع المنتخب المصري بشكل طبيعي خلال تصفيات كأس الأمم، وأعلن فور وصوله لتركيا عن إصابته بكورونا ليتغيب عن أخر مباراتين لجالطة سراي ليقرر فاتح تريم تواجده في مباراة اليوم ولكن على مقاعد البدلاء ونزل في الدقيقة 64 من عمر مباراة اليوم.

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