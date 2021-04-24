«التعليم» تستعد لإعداد تقرير مفصل عن الامتحانات التجريبية للثانوية

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان تفاصيل نتيجة الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي العام.

وقالت مصادر بالإدارة العامة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، إن قطاع التعليم التكنولوجيا بالوزارة يعدون حاليآ تقرير مفصل عن نتائج الامتحان التجريبي الأول للثانوية العامة.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن المسئولين عن قطاع التكنولوجيا في وزارة التعليم يقومون بإعداد تقرير مفصل بنتائج الامتحانات التجريبية التي تمت على مدار 3 أيام من الأسبوع الماضي، وخاضها ما يقرب من 574 ألف طالب وطالبة على مستوى 3300 مدرسة ثانوي عام.

وأكدت المصادر أن الوزارة في صدد اعداد تقرير فني شامل عن نتائج تجربة الامتحانات الإلكترونية، والمشاكل التي واجهت الطلاب سواء من الشبكات او البنية التحتية.