«التعليم» تستعد لإعداد تقرير مفصل عن الامتحانات التجريبية للثانوية
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان تفاصيل نتيجة الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي العام.
وقالت مصادر بالإدارة العامة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، إن قطاع التعليم التكنولوجيا بالوزارة يعدون حاليآ تقرير مفصل عن نتائج الامتحان التجريبي الأول للثانوية العامة.
وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن المسئولين عن قطاع التكنولوجيا في وزارة التعليم يقومون بإعداد تقرير مفصل بنتائج الامتحانات التجريبية التي تمت على مدار 3 أيام من الأسبوع الماضي، وخاضها ما يقرب من 574 ألف طالب وطالبة على مستوى 3300 مدرسة ثانوي عام.
وأكدت المصادر أن الوزارة في صدد اعداد تقرير فني شامل عن نتائج تجربة الامتحانات الإلكترونية، والمشاكل التي واجهت الطلاب سواء من الشبكات او البنية التحتية.