السبت 24 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الموافقة على تسجيل 182 طالبًا لدرجتي الماجستير والدكتوراه بجامعة طنطا

دكتور كمال عكاشة
دكتور كمال عكاشة

وافق الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، على تسجيل 127 طالبًا لدرجة الماجستير و55 طالبًا لدرجة الدكتوراه، بمختلف كليات الجامعة للطلاب المصريين والوافدين.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة وكلاء كليات الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأكد نائب رئيس جامعة طنطا ضرورة تعظيم الاستفادة من البرامج البينية وربطها بسوق العمل بما يتواكب مع التغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة.

وكمال عكاشة، أحد أعضاء لجنة تطوير البرامج البينية بالجامعات المصرية التى تهدف إلى تطوير البرامج الدراسية البينية بين التخصصات العلمية المختلفة لمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية

على جانب آخر، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العليا والبحوث ضرورة تعظيم الاستفادة من مجالات التحول الرقمى الحديثة فى الارتقاء بالتصنيف العالمى للجامعة، لافتًا إلى تفعيل وتطبيق الجامعة قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وفى مقدمتها الالتزام بقبول من تنطبق عليهم الشروط من الطلاب الوافدين للقيد والتسجيل بالدراسات العليا، وإعادة النظر فى اللوائح الدراسية للكليات التى تسمح بقيد الطلاب مرة واحدة فقط خلال العام الدراسى لتكون مرتين بنفس العام مع بداية كل فصل دراسى، وإعادة النظر فى اللوائح الدراسية التى تنص على ضرورة حضور الطلاب بنسبة 75% من المحاضرات داخل الحرم الجامعى كشرط أساسى لدخول الامتحان، وإمكانية تحقيق هذه النسبة من خلال التعليم عن بعد والمنصات الإلكترونية وفقًا لنظام التعليم الهجين

وأكد نائب رئيس جامعة طنطا ضرورة تعظيم الاستفادة من البرامج البينية وربطها بسوق العمل بما يتواكب مع التغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة. التى تمر بها جامعات العالم.

الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث الجامعة للطلاب المصريين والوافدين جامعة طنطا الدكتور محمود زكى

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