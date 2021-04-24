«حماة الوطن» يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء

هنأ حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة والشعب المصرى بالذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن‎.

وأكد الحزب أن عيد تحرير سيناء سيظل دومًا يوما لا ينسى في تاريخ مصر وأن هذا اليوم العظيم يعد رمزًا ودليلا على البطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها ويقدمها الجيش المصري، من أجل رفعة الوطن وحريته واستقلاله.

وأشار الحزب إلى أن ذكرى تحرير سيناء هي مناسبة غالية على قلوب جميع المصريين، ودليل راسخ سجله التاريخ على براعة وصلابة وحنكة جيش مصر الباسل، وعلى تضحياته العظيمة التي يقدمها من أجل رفعة مصر وسلامة أراضيها واستقراره وصون مقدساته.

وأوضح الحزب، أن هذا الانتصار هو انتصار العزة والكرامة وسيظل دائما مصدر فخر للمصريين، ودليل أنه لا يوجد مستحيل يصعب تحقيقه.

وأكد الحزب، اعتزازه وتقديره لجهود جيشنا العظيم في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحمايتها من المتربصين بها عبر تاريخها الطويل.

وكانت قد كرمت أمانة حزب حماة الوطن جنوب سيناء، المجاهدين وأبنائهم الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن و كان لهم دور في حرب العاشر من رمضان.

وأكد الشيخ عيد حمدان، أمين أمانة جنوب سيناء بحزب حماة الوطن، أنه تم منحهم شهادات التكريم وسط حضور كبير من اهالي سيناء.

وأضاف الشيخ عيد حمدان أن سجل بطولات أهالي سيناء يحمل الكثير ممن خُلدت ذكراه في صفحات التاريخ، وكل ذرة تراب من سيناء رويت بدمائهم الزكية، شاهده على التضحيات والبطولات.

وأشار إلى أنه لم تقتصر هذه البطولات على قبيلة معينة، لكن أهالي سيناء شاركوا بلا استثناء وقدموا مساعدات للقوات المسلحة، سواء أكانوا رجالا أو نساء وشبابًا وأطفالاً وشيوخًا.

يأتي ذلك في إطار أنشطة الحزب للاحتفال بفعاليات ذكرى نصر العاشر من رمضان.