15 مايو.. كفر الشيخ تفتح باب التسجيل لأولمبياد الطفل المصري

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، فتح باب التسجيل لأولمبياد الطفل المصرى النسخة الثالثة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والتى تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

وقال جمال نورالدين إن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى للنسخة الماضية والنسخ المقبلة ساهم بشكل كبير في تطوير هذا المشروع الذي أصبح من أكبر المشروعات القومية الذى ترتكز عليه استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، انطلاقاً من أهمية التنشئة السليمة للطفل، والاهتمام بدور الرياضة في التربية البدنية والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التي تساعده على القيادة وخلق جيل واع وسليم صحياً وبدنياً.



وأوضح محروس أهم شروط المشاركة فى البطولة أن يكون المتسابق من مواليد 2007 الى 2009 في الألعاب التالية " خماسي قدم ، كرة سلة، كرة طائرة ،كرة يد ،العاب قوى ، كاراتيه ،تايكوندو ، تنس طاولة ،سباحه ،رفع اثقال ، مصارعه ،جودو " على ان يتم التسجيل في اقرب مركز شباب للاعب ويمكن الاطلاع على تفاصيل استمارات التسجيل والتعرف على كافة الشروط للألعاب من خلال اللينك التالي https://www.emys.gov.eg/youth/Olympicsinstruture2، يلى ذلك التوجه لأقرب مركز شباب وتسلم الاستمارة الخاصة بالفريق عن طريق مدرب الفريق، مشيرا إلى أن الأولمبياد تقدم مشاركة حقيقية و تصفيات على مستوى المراكز التي تم التسجيل فيها و تصفيات محلية على مستوى المحافظة، ومنها إلى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية ، تكون الجوائز المالية و الميداليات والكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى.