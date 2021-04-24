وقف دعوى نزع ملكية الأراضي المملوكة للإخوان لمدة شهر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، وقف دعوى تطالب بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان، التي سمحت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي جزائيا لمدة شهر، لعدم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من المحكمة في الموعد المحدد.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 43911 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.

وذكرت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، أن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، وأن قيادات الإخوان استخدموا تلك المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.

كان المحامي قد طالب بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

كما قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، اليوم برفض الدعوي المطالبة بوقف عملية نقل ٤ من تماثيل الكباش الموجودة على الطريق الرابط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة.

وحذرت الدعوى المقامة من المحامى هيثم الحريري، من خطورة ذلك على هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ونظرًا لأن ذلك يخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.

وطالبت بإلغاء قرار وزير الآثار السلبي بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.

استندت الدعوى، إلى نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، والتي تنص على وقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.