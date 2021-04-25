الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة 12 من نسل الأغراب.. غفران يجبر جليلة على الحمل

أمير كرارة ومي عمر
أمير كرارة ومي عمر

انتهت الحلقة 12 من مسلسل نسل الأغراب منذ قليل والتي شهدت أحداث عديدة وشيقة، حيث أجبر "غفران" أميركرارة زوجته "جليلة" مي عمر على الحمل و"عساف" أحمد السقا يراقب بكري زلط لمعرفة مكان والدة "غفران" بعدما خبأوها في مكان مختلف.

 

غفران يجبر جليلة على الحمل في حلقة 12 نسل الأغراب

 

كما حاول "غفران" أمير كرارة أن يتحدث مع "جليلة" مي عمر برفق، ليعرف منها هل ما زالت تحب "عساف" أحمد السقا أم لا؟، وبعد محادثة طويلة بينهما، طلب منها أن تحمل منه مرة أخرى بعد انجابها ابنه "سليم" أحمد داش، ولكنها رفضت بشدة، مما أثار غضب "غفران" واتهمها بأنها ما زالت تحب "عساف" وتعيش معه لمجرد أنه زوجها، وأجبرها على أن تحمل وإلا سيقوم بتعنيفها وطردها.

 

عسف يراقب بكري في الحلقة 12 نسل الأغراب

 

 في جهة أخرى، أمر “عساف" أحد رجاله أن يراقب بكري زلط ورجاله من الغجر لمعرفة أين يخبأ والدة "غفران" "شامية" أحلام الجرتلي، وبالفعل استطاع "عساف" أن يصل لمكانها دون أن يخبر بكري زلط بأنه اكتشف خيانته له وأنه يعلم بنيته تجاهه، ومن المتوقع أن تكشف حلقة اليوم الأحد رد فعل أهل غجر زلط بعدما يثار عليهم "عساف".

 

قصة مسلسل نسل الأغراب

 

وتدور أحداث مسلسل نسل الأغراب في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية.

ويجسد الفنان أحمد السقا في نسل الأغراب دور شخص يدعى غفران الغريب بينما أمير كرارة يقدم دور عساف الغريب وبالرغم من قرابتهما إلا أن خلافات تنشب بينهما تصل إلى حد الصراعات الدامية بين الشخصين حول السيطرة على البشر والأموال والنساء من خلال الصراع على الفنان مي عمر في العمل الجديد، والمختلف في العمل أن الشخصيتين المتصارعتين تنتميان إلى فئة أدوار الشر والصراع بينهما وليس الصراع بين الخير والشر.

غفران جليلة نسل الأغراب الحلقة 12 نسل الأغراب بكري عساف

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