النيابة تتسلم التحريات حول المتهم بإلقاء أموال على المواطنين

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات مع المتهم بإلقاء أموال على المواطنين من شرفة منزله.

وتسلمت النيابة العامة التحريات حول الواقعة، وتبين أن المتهم سبق وافتعل الواقعة ذاتها منذ ٤ أشهر، وتم القبض عليه، وأمرت النيابة بإخلاء سبيله.

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بإلقاء بعض النقود من شرفة مسكنه على المارة بمنطقة بشتيل بالجيزة.

وتمكنت الأجهزة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.