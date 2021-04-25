سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الأحد 25-4-2021

يرصد "الدستور "، في تقريره اليومي، كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-4-2021 في مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-4-2021 في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، اليوم، أمام الجنيه المصري، استقرارًا وثباتًا في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 51.83 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 51.29 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وتباين سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 49.04 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 51.16 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib

واستقر سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 49.01 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 52.30 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 49.04 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 52.17 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في قناة السويس

وسجل سعر الدينار الكويتي في قناة السويس اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 51.91 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 52.23 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 48.45 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 52.17 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وتداول سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 49.15 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 52.23 جنيه.