الأحد 25 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الأحد 25-4-2021

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

يرصد "الدستور "، في تقريره اليومي، كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-4-2021 في مصر.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-4-2021 في البنوك المصرية

 

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري 

وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، اليوم، أمام الجنيه المصري، استقرارًا وثباتًا في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 51.83 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 51.29 جنيه.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 

وتباين سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 49.04 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 51.16 جنيه.

txt

سعر الدولار الأمريكى فى الأسواق المصرية اليوم السبت 24-4-2021

txt

زهرة العلا.. تركتها صديقتها على الشاطئ بـ«المايوه» وفسخت خطبتها بسبب شعرها

txt

«الحنطور أفضل».. سر امتناع نجيب الريحاني عن شراء سيارة

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib

واستقر سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 49.01 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 52.30 جنيه.

 

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 49.04 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 52.17 جنيه.

 

سعر الدينار الكويتي في قناة السويس

وسجل سعر الدينار الكويتي في قناة السويس اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 51.91 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 52.23 جنيه.

 

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 

وبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 48.45 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 52.17 جنيه.

 

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وتداول سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل نحو ما يقرب إلى حوالي 49.15 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو حوالي 52.23 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم الاحد سعر الدينار الكويتي الدينار الكويتي سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في مصر

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بتمديد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر

انفصال عربة قطار أبوقير بمحطة المعمورة فى الإسكندرية (صور)

السيسي: الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفا صعبة مثل مصر

«الكفن أمام القبر».. الباز يوجه رسالة لمحمد رمضان بعد وفاة أشرف أبو اليسر

الدار العربية للعلوم تطرح قصص للأطفال والناشئة وكتب علمية مبسطة

البرازيل: أكثر من 71 ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر تكتب: «القاهرة: كابول».. عن الموهبة والإتقان

ماجد حبته

الدفاعات «الورقية» الإسرائيلية

مؤمن المحمدي

الشعب يريد يفهم يا عميد

خالد الطوخي

خالد الطوخى يكتب: خروج مصر من «القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية.. إنجاز يستحق الإشادة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وشبان فلسطينيين

نتنياهو يدعو إلى الهدوء بعد مواجهات واسعة في القدس

«التعاون الإسلامي» تؤكد موقفها الداعم للانتخابات الفلسطينية