السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك الدولي يكشف تفاصيل برنامج تطوير خدمات الصرف الصحي بـ850 مليون دولار

البنك الدولي
البنك الدولي

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي بشأن مصر عن توفير برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بتكلفة قدرها 850 مليون دولار، شاملا التمويل الإضافي لنحو 1.73 مليون شخص يعيشون في قرى ونجوع شديدة التلوث تابعة لمحافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية ودمياط والغربية الواقعة في دلتا نهر النيل، من خلال إنشاء توصيلات الصرف الصحي للمنازل ومحطات لمعالجة مياه الصرف. 

وأوضح التقرير أن البرنامج يعمل على تدعيم الشركات المحلية العاملة في مجال المياه والصرف الصحي وتحفيزها على تقديم خدمات لامركزية فعالة وشاملة وخاضعة للمساءلة، كما أنه يضع الأساس لتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع من خلال إعداد استراتيجيته ومساندة الإصلاحات التي تعالج الضوابط التنظيمية والأسعار، وبلغ نطاق تغطية هذا البرنامج 13700 أسرة معيشية حتى الآن، مع وجود أكثر من 220 ألف وصلة صرف صحي منزلية قيد الإنشاء.

مؤشر البنك الدولي خدمات الصرف الصحي البحيرة الشرقية

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