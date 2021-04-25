موعد أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 25-4-2021 فى القاهرة وباقى المحافظات

ننشر موعد أذان صلاة الفجر اليوم الأحد مع حلول شهر رمضان الكريم لعام 2021 تستمر عمليات البحث يومياً وبكثرة على محركات الإنترنت عبر موقع " جوجل " والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل المسلمين والمسلمات من كافة أنحاء جمهورية مصر العربية عن موعد أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 25-4-2021 في القاهرة وباقي المحافظات.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 25-4-2021 في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات بمناسبة شهر رمضان الكريم لعام 2021 تابع المواعيد مع "الدستور" :-

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة ( 3:46 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الإسكندرية ( 3:48 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في طنطا ( 3:45 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في قنا ( 3:49 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في أسيوط ( 3:53 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في السويس ( 3:41 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في بني سويف ( 3:49 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في سوهاج ( 3:52 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الشرقية ( 3:42 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في أسوان ( 3:52 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في رفح ( 3:39 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في المنصورة ( 3:43 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في المنوفية ( 3:45 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الوادي الجديد ( 3:14 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الفيوم ( 3:49 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الإسماعيلية ( 3:40 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في بورسعيد ( 3:38 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الغردقة ( 3:42 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في شرم الشيخ ( 3:38 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في سيناء ( 3:36 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في العريش ( 3:33 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الغربية ( 3:44 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الدقهلية ( 3:42 صباحاً )