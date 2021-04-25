الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 25-4-2021 فى القاهرة وباقى المحافظات

موعد أذان صلاة الفجر
موعد أذان صلاة الفجر اليوم

ننشر موعد أذان صلاة الفجر اليوم الأحد مع حلول شهر رمضان الكريم لعام 2021 تستمر عمليات البحث يومياً وبكثرة على محركات الإنترنت عبر موقع " جوجل " والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل المسلمين والمسلمات من كافة أنحاء جمهورية مصر العربية عن موعد أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 25-4-2021 في القاهرة وباقي المحافظات.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 25-4-2021 في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات بمناسبة شهر رمضان الكريم لعام 2021 تابع المواعيد مع  "الدستور" :-

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة ( 3:46 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الإسكندرية ( 3:48 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في طنطا ( 3:45 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في قنا ( 3:49 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في أسيوط ( 3:53 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في السويس ( 3:41 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في بني سويف ( 3:49 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في سوهاج ( 3:52 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الشرقية ( 3:42 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في أسوان ( 3:52 صباحاً )

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في رفح ( 3:39 صباحاً )

 موعد أذان صلاة الفجر اليوم في المنصورة ( 3:43 صباحاً )

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 موعد أذان صلاة الفجر اليوم في المنوفية ( 3:45 صباحاً )

 موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الوادي الجديد ( 3:14 صباحاً )

 موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الفيوم ( 3:49 صباحاً )

 موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الإسماعيلية ( 3:40 صباحاً )

 موعد أذان صلاة الفجر اليوم في بورسعيد ( 3:38 صباحاً )

 موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الغردقة ( 3:42 صباحاً )

 موعد أذان صلاة الفجر اليوم في شرم الشيخ ( 3:38 صباحاً )

 موعد أذان صلاة الفجر اليوم في سيناء ( 3:36 صباحاً )

 موعد أذان صلاة الفجر اليوم في العريش ( 3:33 صباحاً )

 موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الغربية ( 3:44 صباحاً )

 موعد أذان صلاة الفجر اليوم في الدقهلية ( 3:42 صباحاً )

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